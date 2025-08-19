Las rutas alternativas para salvar la zona cero del desmantelamiento del puente del Mediterráneo Todo está previsto para que, a lo largo del 22 de agosto, reabra al tráfico

Todo está previsto para que, a lo largo del 22 de agosto, reabra al tráfico la confluencia de la avenida de Montserrat con la del Mediterráneo, donde se está llevando a cabo el desmantelamiento del paso elevado que facilitaba, hasta hace unas semanas, el tránsito de Norte a Sur en la capital almeriense. Un punto, denominado 'zona cero' en el plan de trabajo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias -Adif-, que gestiona las obras del soterramiento, que se encuentra cerrado a la circulación desde el 25 de junio pasado.

«Las obras son incompatibles con el tráfico rodado», justificó el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante el anuncio del «imprescindible» corte de tráfico de esta transitada vía que vertebra la ciudad de Este a Oeste.

Es por ello que, desde Adif y el Ayuntamiento de Almería, se establecieron una serie de alternativas a través de carretera del Doctoral y Manuel Azaña, al Norte del puente; y mediante las calles Las Alpujarras, Lentisco, Benitagla y Camino La Goleta, en la vertiente Sur.

En la actualidad, y mientras dure la interrupción del tráfico en este punto, la rotonda Sur del puente de la avenida del Mediterráneo da acceso desde la calle Las Alpujarras hacia calle Lentisco; y permanece el doble sentido en la calle Benitagla desde Camino La Goleta hasta Benizalón para dar acceso a los vehículos pesados que tengan que atravesar la zona.

Asimismo, para salvar la intensa circulación de la avenida del Mediterráneo, en el flujo del tráfico Norte-Sur, la circulación ha quedado derivada hacia la carretera de Ronda; y hacia la Vega de Acá, en el caso del sentido Sur-Norte.

Respecto a la circulación desde el Norte, el tráfico permanece desviado por carrera del Perú y Padre Méndez hacia carretera de Ronda; y, desde la autovía del Aeropuerto, hacia Manuel Azaña y, desde ahí, hacia carretera de Ronda, principalmente.

Se establecieron también cambios de sentido en las calles Lentisco y Benitagla, que han quedado en uno único hacia Castro de Filabres y camino de La Goleta, respectivamente.

En cuanto al flujo de peatones, sigue habilitado el paso de peatones por la vía del servicio de la avenida del Mediterráneo, pero se crearon tres nuevos hacia Fernán Caballero y sobre el túnel del soterramiento.

Las vías de servicio de la avenida del Mediterráneo continúan activos, pero fundamentalmente para que los vecinos de Nueva Andalucía no se queden aislados; si bien, se pretende que la 'zona cero' de la intervención urbanística absorba la menor cantidad de vehículos posible, más allá de los necesarios para los residentes y demás servicios.

La calle Fernán Caballero quedó en doble sentido de circulación hacia y desde la avenida de Montserrat y la carretera de Sierra Alhamilla para permitir la permeabilidad Norte-Sur.