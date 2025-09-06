Ruta de senderismo en Sorbas para ver la Luna de Sangre: «No me lo perdería por nada del mundo» Este evento astronómico se ve solo cada cierto tiempo, por lo que muchas personas aficionadas a la observación de las estrellas se están preparando para ello

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:05

Este domingo, la astronomía regala a los almerienses una experiencia única y en la localidad de Sorbas hay personas que no se lo quieren perder por nada del mundo. El Centro de Visitantes Los Yesares ha organizado para el próximo 7 de septiembre una ruta de senderismo nocturno con motivo de la Luna de Sangre, un fenómeno astronómico que teñirá el cielo de tonos rojizos.

El recorrido, de carácter gratuito, se adentrará en el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas, un entorno de gran valor geológico y ecológico. Durante la ruta, los participantes podrán conocer la cortijada abandonada del Marchalico de las Viñicas y detenerse en enclaves singulares como el Puente de la Mora, que añaden un componente cultural y patrimonial a la experiencia.

Una oportunidad perfecta para disfrutar de la luz de la luna en uno de los paisajes más singulares de Almería, con el atractivo añadido de presenciar un fenómeno que no deja indiferente a nadie.

Luna de sangre, de cosecha o de maíz

El fenómeno astronómico del domingo se conoce popularmente como Luna de Sangre, aunque también se le ha bautizado con otros nombres, como luna de maíz o luna de la cosecha. Estas dos últimas denominaciones provienen de Norteamérica, donde se designó de esta manera porque coincidía con periodo de recolección de cultivos.

Sea como sea, un eclipse lunar total teñirá de rojo la superficie del satélite, y desde Almería será visible en todas sus fases, con la particularidad de que la Luna aparecerá sobre el horizonte ya inmersa en el eclipse.

En la provincia, este fenómeno comenzará a notarse a las 18:27 del domingo con el inicio de la fase parcial, mientras que la fase total se iniciará a las 19:31 y alcanzará su máximo esplendor a las 20:11, prolongándose hasta las 20:53. El final llegará a las 21:56. Esto significa que la Luna saldrá sobre el horizonte oriental almeriense teñida ya de rojo, ofreciendo una de las estampas más espectaculares de todo el calendario astronómico.

A diferencia de los eclipses solares, este puede observarse a simple vista y sin protección ocular. Bastará con buscar un lugar con horizonte despejado hacia el este y alejado de la contaminación lumínica para disfrutar de la luna roja en todo su esplendor.