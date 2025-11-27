Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Esta formación rocosa atrae a numerosos visitantes cada año.

Una ruta entre pasillos de piedra considerada la 'joya natural' de la provincia

El recorrido es de poco más de 12 kilómetros y se encuentra en el Valle del Almanzora, donde atraviesa ramblas moldeadas por la erosión y paisajes fotográficos únicos

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

La provincia de Almería es un territorio que sorprende incluso a quienes creen conocerlo bien. Sus contrastes, mar, montaña, desierto y valles, la convierten en ... un escenario privilegiado para las escapadas al aire libre. Desde rutas para una jornada tranquila hasta desafíos senderistas, pasando por rincones perfectos para desconectar, hacer fotografías o descubrir municipios con tesoros casi escondidos, Almería tiene siempre un plan para cada visitante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  2. 2 El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen
  3. 3 Detenido por robar material de obra en una finca de Cuevas del Almanzora
  4. 4 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  5. 5 El técnico «seleccionaba e invitaba» a empresas privadas a ofertas públicas
  6. 6 Lo que nadie te cuenta del sendero entre Aguamarga y la cala de San Pedro
  7. 7 Antonio Hernando, llamado a declarar en el juzgado que investiga a Leire Díez
  8. 8 El injusto trato al almeriense que descubrió un famoso estrecho entre América y Asia
  9. 9 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  10. 10 El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una ruta entre pasillos de piedra considerada la 'joya natural' de la provincia

Una ruta entre pasillos de piedra considerada la &#039;joya natural&#039; de la provincia