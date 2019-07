Rumí: «El efecto llamada no existe. Existe el efecto huida» Sábado, 27 julio 2019, 00:14

Ante las posibles críticas que podría suponer la apertura de un centro de estas características por parte del Gobierno, Consuelo Rumí fue clara: «El efecto llamada no existe. Existe el efecto huida por las circunstancias que viven muchas personas por diferentes motivos, ya sea por guerras en sus países, por persecuciones o, simplemente, por el hambre y la miseria». Aseguró, al respecto, que ninguno de los espacios de este tipo abiertos anteriormente han sido motivo de crítica en Sevilla, Mérida o Granada, por lo que espera que tampoco ocurra en Almería. «Es una acogida tranquila y estas personas no se van a quedar aquí», remarcó y arguyó que «lo que crea inquietud es el desorden pero, cuando todo está ordenado no es un problema».

Apeló, asimismo, a la solidaridad de la sociedad española «que también fue migrante» y a la «responsabilidad del Gobierno» a la hora de atajar esta problemática. «Ojalá se pueda trabajar en África», manifestó.

No obstante, aseveró que tratan de hacer un sistema de atención a los migrantes que no influya en la convivencia de los lugares en los que se establecen este tipo de centros.