Obras del Paseo, de archivo. R. I.

La rotura de un hidrante en las obras del Paseo cortan el agua temporalmente en el centro

Se prevé que la avería se solvente antes de las 20:00 horas

A. M.

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

Varias calles de Almería han suspendido el suministro de agua después de que se dañara una boca de riego «accidentalmente» en el Paseo de Almería. ... Durante este jueves, la empresa que realiza las obras en esta arteria, avisó a los técnicos de Aqualia, que repararon sin necesidad de cortar el suministro a ningún vecino, de manera provisional.

