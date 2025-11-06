La rotura de un hidrante en las obras del Paseo cortan el agua temporalmente en el centro
Se prevé que la avería se solvente antes de las 20:00 horas
A. M.
Almería
Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:37
Varias calles de Almería han suspendido el suministro de agua después de que se dañara una boca de riego «accidentalmente» en el Paseo de Almería. ... Durante este jueves, la empresa que realiza las obras en esta arteria, avisó a los técnicos de Aqualia, que repararon sin necesidad de cortar el suministro a ningún vecino, de manera provisional.
En un comunicado de Aqualia, al pedir a la empresa constructora que descubriera más cantidad de terreno para realizar «el arreglo definitivo», se ha dañado un tubo cercano, motivo por el que se ha tenido que proceder también a su reparación, siendo «inevitable» la suspensión del suministro para poder hacerlo correctamente.
Las calles afectadas son Paseo de Almería, Circunvalación Ulpiano Díaz, Aguilar de Campo, Navarro Rodrigo, Reyes Católicos, García Alix, Zaragoza, Minero, Méndez Núñez, Javier Sanz, Padre Santaella, Rueda López, Reyes Católicos, Marqués de Comillas, General Tamayo, Eguilior, Valero Rivera, General Segura, Gerona, Arapiles, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, Trajano, Séneca, Murillo, Cisneros, Solís, Eduardo Pérez, Infanta, Guzmán, Conde Ofelia, Sócrates, San Pedro, Martínez Almagro, Padre Luque, Doctor Gómez Ulla, Padre Alfonso Torres, La Unión, Gabriel Cjón, Siloy, Ricardos, Plaza Urrutia, Plaza San Pedro, Floridablanca, San Francisco de Asís, Doctor Leal de Ibarra, Castelar, Pelayo, Lirón y Concepción Arenal.
También sufren la falta de suministro en la Plaza Flores, Placido Langle, Campomanes, Tenor Iribarne, Hernán Cortes, Las Tiendas, Lectoral Sirvent, Jovellanos, Mariana, Lope de Vega, Beatriz de Silva, San Indalecio, Cervantes, Emilio Ferrera, Plaza de Careaga, Arco, Rambla Obispo Orberá (margen con números pares), Avd. Federico García Lorca (margen números impares, entre Rambla Obispo Orberá y Plaza de Emilio Pérez), Conde Xiquena y Fructuoso Pérez.
Aqualia prevé que estas averías queden solucionadas sobre las 20.00 horas y la empresa lamenta las molestias que la incidencia pueda causar a los afectados.
