La rotonda de Los Molinos y el cruce con Sierra Alhamilla abrirán al tráfico este jueves La gran estructura conectará el tráfico con la de Sierra Alhamilla y Mariana Pineda hacia Torrecárdenas, así como con la calle Pilones hacia la avenida del Mediterráneo

M. C. Callejón Almería Martes, 14 de octubre 2025, 23:05

Ya hay fecha para la apertura al tráfico de la rotonda de Los Molinos que distribuirá la circulación que discurra por la carretera de Níjar en su intersección con las calles Pilones y Mariana Pineda. También abrirá el tramo de la carretera de Sierra Alhamilla en el cruce con la autovía del Aeropuerto, que quedará regulado por semáforos. Será este jueves, según ha podido saber IDEAL, que ya adelantó la pasada semana que la reapertura tendría lugar a mediados de esta, superando uno de los hitos del proyecto de la segunda fase para la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería.

Un proyecto que, poco a poco, va retornando la normalidad viaria a la ciudad, afectada por esta macroobra que se está ejecutando a lo largo de 1,9 kilómetros a lo largo de la carretea de Sierra Alhamilla para llevar el tren de manera soterrada hasta el Parque Gloria Fuertes, a unos metros de la futura estación del AVE.

La gran rotonda conectará el tráfico de la carretera de Níjar con la de Sierra Alhamilla y Mariana Pineda, que llega hasta el Sector 20 hacia La Pipa, Villa María y Torrecárdenas, así como con la calle Pilones, que accede hacia Manuel Azaña y, desde ahí, a la avenida del Mediterráneo. Pero, también, asumirá nueva circulación con la reapertura de la entrada directa desde la autovía del Aeropuerto, que cerró el 28 de junio del pasado año para avanzar en las obras del soterramiento con la supresión del paso elevado de la AL-12.

FOTOS: M. C. C. M.

Precisamente, quienes accedan por este vial y quieran dirigirse hacia el centro a lo largo de Sierra Alhamilla tendrán que dirigirse en dirección a Mariana Pineda para hacer el cambio de sentido.

Por su parte, quienes pretendan circular por Sierra Alhamilla atravesando la autovía del Aeropuerto -una posibilidad novedosa que abre el nuevo trazado viario de la zona-, deberán seguir las indicaciones de las señales luminosas, dado que el tráfico quedará regulado por semáforos en la confluencia de ambas arterias.

Desde el cierre de la carretera de Los Molinos para la demolición del paso elevado que salvaba las vías del tren, cuyos trabajos dieron comienzo el 15 de enero de 2024, han pasado 19 meses en los que este importante nudo de la red viaria de la ciudad ha sufrido un enorme cambio.

Las cuadrillas que trabajan en la zona se afanan en los trabajos de última hora tanto en el asfaltado como en el acerado, la iluminación pública o la instalación de señales semafóricas y viales que regularán tanto la circulación de vehículos como el tránsito de los peatones de este área en el que confluyen populosos barrios como el de Los Molinos, Nueva Andalucía, Cortijo Grande o El Puche y que, además, vertebra la ciudad de Este a Oeste y de Norte a Sur.

Desde este jueves, el tráfico volverá a redistribuirse y beneficiará, sin duda, a los tiempos y la paciencia de los conductores que, en los últimos meses, han visto cómo el entorno de las obras sufría grandes retenciones circulatorias que también se irradiaban hasta otras zonas de la ciudad, sobre todo, en las horas punta.