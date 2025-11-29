Rosa y Ben: la ilusión de una casa señorial en rehabilitación que ya es una realidad viral

Comenzaron buscando un pequeño piso cerca de la playa y acabaron encontrando una joya arquitectónica de 340 metros cuadrados en pleno centro de Almería. Rosa ... y Ben, ella de Antas y él francés, han emprendido la rehabilitación de una casa señorial diseñada por Trinidad Cuartara en 1898.

Su proyecto, que comparten en Instagram bajo el perfil @casa_eu_almeria, acumula ya más de 133.000 seguidores y se ha convertido en una ventana abierta al patrimonio, la creatividad y los retos de devolver la vida a una vivienda histórica. En una época de transición ecológica y ahorro energético, ¿hay algo más sostenible que rehabilitar una casa del siglo XIX? Así relatan, en primera persona, cómo surgió la aventura y hacia dónde camina.

¿Cuándo surgió la idea de comprar y reformar una casa antigua? ¿Cómo encontrasteis la vivienda?

La idea surgió por casualidad. Nosotros nos conocimos en Francia y vivimos un tiempo en Barcelona, pero la ciudad dejó de convencernos del todo. Yo soy de Antas y pensé en invertir en Almería, comprar un pequeño piso, alquilarlo durante el curso y tenerlo disponible en verano para nosotros.

Viajamos una semana para ver opciones por el Zapillo, pero no nos gustó ningún piso. Por casualidad, Ben propuso mirar algo en el centro y vimos una casa antigua preciosa, aunque no encajaba por varias razones. Al final regresamos sin una decisión clara.

Ya en la cama, comentándolo, pensé: «¿Y no habrá más casas así?». Me puse a buscar y apareció un anuncio sin fotos, pero con una descripción que coincidía con nuestro presupuesto. Escribí, el agente, Jose Miguel Clemente, nos llamó al día siguiente, cuando ya íbamos de vuelta a Barcelona, y al ver las fotos sentimos un flechazo absoluto. Organizamos una visita exprés dos días después y, al entrar, lo tuvimos claro. Nos encantó al instante.

La casa era enorme, con muchos metros, muy bien conservada y al precio de un piso de 70 u 80 metros en el Zapillo. Eso sí, venía de un proceso judicial que nos llevó 16 meses de trámites. Finalmente, por el precio de un piso, teníamos una casa señorial de 340 metros cuadrados en el centro de Almería.

¿Cómo afrontasteis el inicio de la reforma?

Poco a poco. Primero estamos trabajando en acondicionar nuestro apartamento dentro de los 340 metros y habilitar nuestras habitaciones. La idea es ir avanzando por fases, primero la planta superior, que está prácticamente original desde 1898, y después la planta baja, que sufrió reformas posteriores.

¿De qué año es exactamente la casa? ¿Quién la diseñó?

La casa es de 1898 y la proyectó Trinidad Cuartara Cassinello (Almería, 1847-1912. Arquitecto municipal durante 40 años), uno de los arquitectos más importantes de Almería. Fue quien replanteó el centro de la ciudad, impulsó el derribo de las murallas (un aspecto controvertido de su obra), diseñó el Teatro Apolo, la Casa de las Mariposas y numerosas casas señoriales de la época. Aunque hoy todo el mundo habla de Langle, en realidad él fue el sucesor de Cuartara.

Cuando finalice la reforma, ¿qué uso queréis darle a la casa?

El plan original era tener un piso para verano y alquilarlo durante el curso. Pero el proyecto ha crecido tanto que nos mudaremos definitivamente a Almería. La casa será nuestro hogar, aunque nos sobran habitaciones y estamos valorando opciones: talleres creativos, espacios de coworking, co-living para interinos, nómadas digitales o profesionales que necesiten estancias de unos meses…

Nos gustaría aportar algo distinto a la ciudad, un lugar que conecte a personas que trabajan a distancia, que quieran conocer Almería y vivirla durante un tiempo.

¿Seguís trabajando en vuestros empleos habituales?

Yo sigo en mi trabajo, viajo con frecuencia a Barcelona. Ben ya se dedicaba en Francia a la reforma, así que ahora está centrado en rehabilitar la casa. Y, además, yo he tenido que sumar la gestión de las redes sociales, que lleva mucho más tiempo del que imaginaba.

Vuestro proyecto se ha hecho viral. ¿Lo esperabais?

Para nada. Los dos seguíamos a cuentas de reformas para inspirarnos, así que nos pareció divertido crear la nuestra. Empecé grabando vídeos sencillos con mi móvil, sin pretensiones. Y de repente un par de vídeos se hicieron virales, sobre todo porque incluían 'Almería' en el título y tuvieron mucha respuesta local.

Solo han sido tres vídeos los que realmente han explotado, pero han disparado el perfil. Es bonito ver el apoyo, aunque también hay negatividad. La gente opina sin reparos y no estamos acostumbrados a esa exposición. Yo intento tomarme las críticas constructivas con humor, incluso cuando me corrigen palabras o critican cualquier cosa… pero todo tiene un límite: no voy a dejar de ser quien soy.

¿Qué criterios de sostenibilidad estáis aplicando en la rehabilitación?

Para nosotros, no hay nada más sostenible que conservar una casa de 130 años. Derribarla para construir otra, aunque fuera con materiales actuales, sería mucho menos respetuoso.

Los materiales originales son naturales, son cerámicas, arcillas, incluso cemento hecho con arena de la playa, lo que aporta salitre en algunas paredes y evita la aparición de hongos. La ventilación cruzada, los techos altos, las persianas tradicionales y el patio interior hacen que la casa funcione de forma sostenible desde hace más de un siglo.

En el futuro queremos instalar placas solares, pero de momento no podemos afrontarlo económicamente.

La luz natural es protagonista en vuestros vídeos. ¿Ha sido clave conservar las ventanas y aberturas originales?

Al 95%, todo se queda tal cual era en 1898. Lo único que hemos cambiado es la cocina, antiguamente era muy pequeña y estaba aislada porque solo la usaba el servicio. Para adaptarla a cómo vivimos hoy, hemos unido cocina y salón-comedor, retirando un muro de carga y reforzando con vigas metálicas.

También abriremos una ventana en la antigua habitación del servicio y, en un futuro, quizá cambiemos el lucernario de la escalera, que no es muy estético, aunque funcionalmente va perfecto. El resto es intocable. La casa ya está diseñada para aprovechar la luz y el frescor natural.