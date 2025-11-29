Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rosa, de Antas, y Ben, francés, trabajan ya en 'revivir' el caserón que han adquirido en el centro.

Rosa y Ben: la ilusión de una casa señorial en rehabilitación que ya es una realidad viral

Una pareja rescata una vivienda de 1898, obra del histórico arquitecto Trinidad Cuartara, y convierte su proceso de reforma en un fenómeno en redes sociales

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

Comenzaron buscando un pequeño piso cerca de la playa y acabaron encontrando una joya arquitectónica de 340 metros cuadrados en pleno centro de Almería. Rosa ... y Ben, ella de Antas y él francés, han emprendido la rehabilitación de una casa señorial diseñada por Trinidad Cuartara en 1898.

