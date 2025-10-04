Ropa 'cool', sostenible y solidaria El proyecto para fomentar la inclusión social y la sostenibilidad de Cáritas mueve 1.000 toneladas de prendas usadas al año y genera una veintena de empleos en Almería

La industria de la moda es cada vez más consciente del impacto que tiene en el medio ambiente. Marcas y diseñadores a lo largo y ancho del planeta tratan de reducir la huella que deja uno de los sectores más contaminantes que existen, responsabilidad que también está extendiéndose entre los compradores, cuya conciencia en pro de la sostenibilidad crece de manera global.

Un cambio de mentalidad, este, que está provocando que dar una nueva vida a las prendas se haya convertido en tendencia y encontrar gangas de segunda mano está entre lo más 'cool'. De hecho, algo impensable para generaciones pasadas como es comprar ropa usada es ya una práctica común entre los más jóvenes, que lucen con orgullo las joyas 'vintage' que encuentran en los armarios de sus abuelas, en mercadillos o en establecimientos especializados.

Esta búsqueda del residuo cero incrementa aún más su valor cuando, además, se contribuye al bien común. Aunar ambos conceptos, sostenibilidad y solidaridad, es el principio sobre el que se asienta la fundación de Cáritas Koopera, una cooperativa de iniciativa social y medioambiental sin ánimo de lucro que es, además, una empresa de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión. Todo en uno.

En Almería, las tiendas de Koopera de la plaza de San Sebastián y la calle Granada son punto de encuentro de todo tipo de clientela. Hombres, mujeres y niños de cualquier edad pueden salir completamente ataviados por un coste mínimo.

De hecho, en los mismos establecimientos se atiende a beneficiarios de las ayudas de Cáritas, que reciben tarjetas con las que adquirir la ropa de temporada de manera gratuita, y a compradores comunes, que, por módico precio, renuevan sus vestidores. Precisamente, una de las claves del proyecto es dignificar la entrega de ayuda a los más vulnerables, realizándola en espacios completamente normalizados, donde acuden con los vales sociales.

Solo en la provincia de Almería, durante el año pasado, se entregaron 616 vales sociales canjeables en estas tiendas a personas vulnerables. Con estos, se pudieron adquirir 2.543 unidades, entre ropa y calzado. Con esta forma de ayudar a las personas en exclusión, además, se trabaja en concienciar en el mantenimiento y cuidado de las prendas, mejorando el sistema de entrega directa, que llevaba en ocasiones a estar continuamente renovando el vestuario en lugar de mantenerlo durante diferentes estaciones y años.

Del contenedor a la tienda

En poco o nada se diferencia una tienda de ropa de esta cooperativa social de cualquier otra, más allá de que lo que ofrecen son, mayoritariamente, donaciones que recogen en los ya más que conocidos contenedores rojos que se encuentran dispuestos por calles de toda España. Solo en la provincia de Almería, de acuerdo a los datos incluidos en la última memoria de la entidad, relativa a 2024, se cuentan 151 depósitos en 21 municipios.

Es decir, que cualquier almeriense tiene a mano la posibilidad de deshacerse de las prendas que ya no necesita para darles una segunda vida como, también, puede acudir a estos comercios para reutilizar lo que otros ya no quieren. Pero, ¿qué pasa con esta ropa?

IDEAL ALMERÍA ha querido conocer al detalle el recorrido de las donaciones que se depositan en los contenedores de Cáritas y cómo se tratan las prendas que acabarán en las tiendas por un precio medio de unos 4 euros. La directora de la organización en Almería, María del Carmen Torres, explica que el procedimiento se realiza con las máximas garantías de salubridad y que, cada vestido, cada pantalón, cada zapato, se examina para que cumpla unos máximos.

El primer paso, claro está, es recoger la ropa de los contenedores. Periódicamente, el contenido de los grandes depósitos es trasladado a la nave que Koopera posee en el Polígono de San Carlos de la capital. «Recomendamos que las prendas se donen en bolsas, para evitar que se dañen», puntualiza Torres.

Desde estas instalaciones, las donaciones de los almerienses se envían a Valencia, donde ya sí, se realiza la separación por categorías. Un proceso basado en un sistema propio de la entidad que, mediante órdenes de voz de la persona encargada de cada línea almacena todas las prendas del mismo tipo juntas para, a demanda, enviarlas a los centros provinciales. Existen instalaciones de este tipo también en Bilbao, Barcelona o Madrid, de modo que se presta servicio a toda España. «También tenemos acuerdo con marcas que nos envían excedentes o stock de fábrica», comenta la directora almeriense de Cáritas. Es decir, que en estas tiendas, no solo se encuentra ropa usada.

Los responsables de Koopera Almería (o de cualquier otra provincia) solicitan a la central el tipo de vestimenta o calzado que necesitan para sus tiendas, que «suele ser de temporada», especifica. Días después, en grandes sacos, reciben el material que se ha categorizado en la mencionada planta de Valencia.

Una vez en la provincia, ya sí, se analiza cada artículo, descartándose aquellos que pudieran estar en mal estado, se etiqueta con el precio y se realiza un proceso de desinfección con ozono. «Es el sistema más limpio y moderno que hay ahora mismo», puntualiza Torres. Y, ya sí, las prendas están listas para ofrecerse a los clientes.

El año pasado, Koopera gestionó en Almería más de 1.000 toneladas de textil, evitando de este modo que la ropa terminara en vertederos, sin opción de ser reutilizada o reciclada. Porque no todo lo que entra en los contenedores acaba en el mercado de segunda mano. Aquello que no se puede volver a utilizar se destina a otros fines, creando productos de tejido reciclado. Nada se tira y todo se aprovecha.

«Seguimos la base de las tres 'R'. Reducir, mediante campañas de sensibilización que van en la línea de no descartar tanto porque la media de uso de una prenda es de seis usos; reutilizar, gracias a las tiendas y reciclar, porque todo se recicla», apunta María del Carmen Torres.

Trabajo y formación

Pero esta es solo la parte sostenible de Cáritas Koopera. También tiene una vertiente social, igual o más importante si cabe. No en vano, entre sus objetivos fundacionales se encuentra la inclusión laboral de personas altamente vulnerables. Actualmente, en Almería tienen 17 personas empleadas y, además, cuentan con nueve puestos de inserción laboral.

«Los puestos de inserción están dirigidos a personas en riesgo de exclusión. Suelen ser personas que se han presentado a nuestra convocatoria pero, para entrar a trabajar, tienen que estar acreditados por la Junta de Andalucía», detalla la directora de Cáritas sobre esta parte esencial de la cooperativa, consistente en preparar para la vida laboral a ciudadanos de todo tipo de perfiles, que necesitan una oportunidad de este tipo para actualizarse, reciclarse e iniciar una nueva vida.

«Hay personas que nunca han tenido un contrato, un horario; hay gente que lleva una pesada mochila por temas de adicciones, cárcel o maltrato», describe sobre los perfiles que suelen recibir en estos trabajos. Mujeres y hombres que, en la mayoría de los casos, consiguen sus propósitos.

«Nuestra experiencia nos dice que hay personas que han entrado en nuestro proyecto y, luego, han encontrado trabajo», cuenta orgullosa la responsable de la entidad. De hecho, pese a que este tipo de contratos tiene un máximo de tres años, consideran «casos de éxito» que abandonen antes de finalizar porque han conseguido otro empleo. No en vano, se les prepara para la vida laboral a conciencia.

«Ahora, de dos personas que están con nosotros (en Koopera), uno se está sacando el carné de conducir y, otro, el de camión», pone como ejemplo de esa formación adicional que se ofrece.

En definitiva, un 'negocio' que ofrece una nueva vida, tanto a la ropa como a las personas que más lo necesitan.