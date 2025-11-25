Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rodrigo Sánchez, tras declarar en el juzgado en la Ciudad de la Justicia de Almería. E. P.

Rodrigo Sánchez renuncia como alcalde de Fines

El regidor, suspendido de militancia del PP, fue detenido hace una semana por la UCO en el operativo enmarcado en la segunda fase del 'Caso Mascarillas'

E. P.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, ha comunicado este martes su renuncia a su acta de concejal y al cargo como primer edil en ... el Ayuntamiento cuando se cumple una semana de su detención por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga supuestas 'mordidas' a través de contratos públicos en la Diputación de Almería y el Consistorio finense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  3. 3 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  4. 4 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial
  10. 10 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rodrigo Sánchez renuncia como alcalde de Fines

Rodrigo Sánchez renuncia como alcalde de Fines