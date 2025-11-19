Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rodrigo Sánchez, con la vara de mando de la Alcaldía de Fines. R. I.

Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, el pueblo del Almanzora en el punto de mira de la investigación

Se ha impuesto en seis comicios municipales desde 2003 y, pese a ser investigado en el 'Caso Mascarillas' se mantuvo en el cargo por el PP

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

Rodrigo Sánchez Simón inició su vida pública en la política en el año 2003, cuando, por primera vez, ganó las elecciones municipales en Fines. Desde ... entonces, su lista se ha impuesto en las seis convocatorias siguientes, incluyendo la de 2023, dos años después de que el 'Caso Mascarillas' apuntara a su entorno familiar directo. Decidido a «cambiar las cosas en Fines», como él mismo dijo en la presentación de la lista con la que concurriría en mayo de 2019 a los comicios locales, Sánchez Simón ha tratado siempre de mantener su posición política, avalada por más de dos décadas de apoyo entre los vecinos de este municipio de poco más de 2.000 habitantes.

