Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, el pueblo del Almanzora en el punto de mira de la investigación

Rodrigo Sánchez Simón inició su vida pública en la política en el año 2003, cuando, por primera vez, ganó las elecciones municipales en Fines. Desde ... entonces, su lista se ha impuesto en las seis convocatorias siguientes, incluyendo la de 2023, dos años después de que el 'Caso Mascarillas' apuntara a su entorno familiar directo. Decidido a «cambiar las cosas en Fines», como él mismo dijo en la presentación de la lista con la que concurriría en mayo de 2019 a los comicios locales, Sánchez Simón ha tratado siempre de mantener su posición política, avalada por más de dos décadas de apoyo entre los vecinos de este municipio de poco más de 2.000 habitantes.

En sus dos décadas al frente del Consistorio finense, se ha visto cara a cara con la justicia en diversas ocasiones debido a denuncias por presuntos delitos urbanísticos.

Pero, para Sánchez, se trataba únicamente de «ataques» de los socialistas por lo que presumía de haber quedado absuelto «de todo» lo que se le imputaba.

Gran defensor de la labor que desempeña la Diputación de Almería, también se le ha escuchado sacar pecho por contar con un miembro de su corporación en la institución supramunicipal. Se trataba de su sobrino Óscar Liria, que llegó a ser vicepresidente tercero, cargo que ocupaba cuando fue detenido por el 'Caso Mascarillas'. La investigación de estos hechos también puso en el punto de mira a su hijo. De su entorno familiar es también el joven empresario Kilian López Solé, acusado de pagar 'mordidas' tras percibir un millón en comisiones por la compra de material sanitario.

Pero estas relaciones, o el hecho de que él mismo fuera llamado al juzgado como investigado, no frenaron su carrera política. Rodrigo Sánchez volvió a presentarse en el año 2023 por el Partido Popular en Fines. Y ganó. Es más, seis meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplegara en Fines en busca de evidencias de las presuntas 'mordidas' en el entorno del alcalde, Javier Aureliano García acudió al municipio para inaugurar un espacio escénico con su nombre junto aRodrigo Sánchez.

No ha sido hasta esta semana, a raíz de su detención por la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería sobre posible «cohecho, malversación y blanqueo» en la contratación de obra pública, cuando el PP de Andalucía ha propuesto su suspensión de militancia. Si dejará o no la Alcaldía, aún se desconoce.