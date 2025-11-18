Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier Aureliano García y Rodrigo Sánchez, en una imagen de archivo. R. I.

Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, investigado en el 'Caso Mascarillas' que llevó a su sobrino a prisión

Su nombre y el de varios miembros de su familia, aparecen en la causa de la que han derivado los contratos que han llevado a su arresto

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia deAndalucía (TSJA) indicó en un comunicado ayer que «algunas» de las contrataciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 ... de Almería en esta segunda fase derivada de la causa del llamado 'Caso Mascarillas' «se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  3. 3 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  4. 4 El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
  5. 5

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  6. 6 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería
  7. 7 Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación
  8. 8 Santiago Abascal: «Vamos a presentarnos como acusación popular»
  9. 9 Martín (PSOE): «Los implicados deben salir de las instituciones de manera inmediata»
  10. 10 Roquetas avanza en el plan de renovación de pasarelas y papeleras en varias playas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, investigado en el 'Caso Mascarillas' que llevó a su sobrino a prisión

Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, investigado en el &#039;Caso Mascarillas&#039; que llevó a su sobrino a prisión