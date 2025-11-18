Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, investigado en el 'Caso Mascarillas' que llevó a su sobrino a prisión

El Tribunal Superior de Justicia deAndalucía (TSJA) indicó en un comunicado ayer que «algunas» de las contrataciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 ... de Almería en esta segunda fase derivada de la causa del llamado 'Caso Mascarillas' «se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines».

El alcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, está entre las siete personas detenidas ayer y, según indicó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los registros practicados se centraron también en el propio Consistorio finense y en la vivienda del regidor.

Si bien no confirmaron –al no tratarse de cargos públicos– las identidades del resto de arrestados, fuentes cercanas al caso apuntan que, entre ellos, se encontraría al menos una persona del entorno familiar cercano de Rodrigo Sánchez.

Cabe recordar que el alcalde finense, para quien el PP también ha solicitado su suspensión de militancia, es tío del Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería detenido en 2021 por presuntas 'mordidas' en la compra de material sanitario por la covid-19. Además, su nombre y el de varios miembros de su familia, aparecen como investigados en esta causa, de la que deriva esta nueva fase que ha llevado a su detención de manera paralela a la del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez, por delitos relacionados con «cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales», según apuntó ayer el TSJA.

Mientras que Óscar Liria cesó de su cargo y abandonó el Partido Popular en 2021 a raíz de aquellos hechos, Rodrigo Sánchez se ha mantenido desde entonces en el Ayuntamiento de Fines y volvió a presentarse por la formación en las elecciones municipales de 2023.