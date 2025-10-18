Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Sierra de los Filabres en uno de los puntos principales de la berrea en Almería.

Ritual de apareamiento: la berrea del ciervo vive su apogeo hasta finales de octubre

Los bramidos resuenan en las sierras de la provincia, es la forma en que los machos intentan atraer a las mejores hembras

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:15

Comenta

El silencio de la Sierra de los Filabres se rompe cada otoño con un rugido salvaje. Son los machos de ciervo rojo anunciando su poder, su deseo y su territorio. Desde mediados de septiembre hasta finales de octubre, se repite en Almería uno de los rituales más sobrecogedores de la naturaleza, denominado la berrea.

Aunque este ritual de apareamiento puede escucharse en otros puntos de la provincia, como Sierra Nevada o Las Estancias, es en Los Filabres donde la berrea alcanza su máxima expresión, con una población estimada de entre 1.000 y 1.500 ejemplares. El enclave cuenta con las condiciones ideales, como abundante vegetación, agua y tranquilidad.

Dónde y cuándo escuchar la berrea

La temporada de celo comienza de manera tímida con las primeras lluvias del otoño, que este año han sido muy escasas, y alcanza su apogeo a finales de septiembre, prolongándose hasta finales de octubre según las condiciones climáticas. Las mejores horas son al amanecer y al atardecer, cuando el aire fresco amplifica los bramidos y las sombras del bosque se llenan de vida.

Entre los enclaves más recomendados destacan El Toril, La Merendera, Calar Alto, el Cortijo del Conde o Arroyo Berruga, todos ellos en plena Sierra de los Filabres. También pueden escucharse los bramidos en zonas cercanas a Menas, Bacares o Serón, e incluso se han avistado ejemplares en Sierra Alhamilla o Tabernas, lo que demuestra la expansión de la especie en los últimos años.

Una experiencia turística en auge

Lo que hace apenas una década era un fenómeno reservado a naturalistas o cazadores, hoy se ha convertido en una experiencia turística que a veces acuden a presenciar familias completas. Rutas guiadas, escapadas rurales y experiencias gastronómicas completan un plan de fin de semana perfecto para los amantes de la naturaleza.

Pese a su atractivo, los expertos recuerdan que el respeto es esencial para no alterar el comportamiento de los animales. «La afluencia masiva de personas puede dificultar el apareamiento de los ciervos, lo que repercute en el número de las crías», advierten desde la Junta de Andalucía.

Por eso, las autoridades insisten en mantener la distancia, no hacer ruido y no dejar residuos. Ver el espectáculo desde un mirador o incluso desde el coche puede ser igual de emocionante que acercarse demasiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco de droga acaba con dos tiroteos en Almería y un arrestado en una operación contra el petaqueo
  2. 2 La I Feria Internacional de la Cerveza llega con lucha medieval como atractivo
  3. 3 Cinco heridos al chocar su turismo contra un árbol en la AL-9204 en La Mojonera
  4. 4 Almerimar celebra su Fiesta de Otoño con el Oktoberfest y música durante este fin de semana
  5. 5 Educación licita por casi 10 millones de euros las obras del nuevo IES de Las Marinas
  6. 6 Mayores participan en una degustación gastronómica con platos tradicionales del Poniente
  7. 7 A prisión por violar a una menor de 17 años, quien rechazó tener más relaciones sexuales
  8. 8 Góngora felicita al nuevo presidente de la Federación de Comercio de Almería
  9. 9 Trece bares se disputarán el premio de la V Ruta de la Hispanidad de Vícar
  10. 10 Vera acoge el teatro benéfico «La Reina que no quiso reinar» a favor de la Archicofradía de Jesús Nazareno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ritual de apareamiento: la berrea del ciervo vive su apogeo hasta finales de octubre

Ritual de apareamiento: la berrea del ciervo vive su apogeo hasta finales de octubre