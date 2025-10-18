Ritual de apareamiento: la berrea del ciervo vive su apogeo hasta finales de octubre Los bramidos resuenan en las sierras de la provincia, es la forma en que los machos intentan atraer a las mejores hembras

La Sierra de los Filabres en uno de los puntos principales de la berrea en Almería.

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 18 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El silencio de la Sierra de los Filabres se rompe cada otoño con un rugido salvaje. Son los machos de ciervo rojo anunciando su poder, su deseo y su territorio. Desde mediados de septiembre hasta finales de octubre, se repite en Almería uno de los rituales más sobrecogedores de la naturaleza, denominado la berrea.

Aunque este ritual de apareamiento puede escucharse en otros puntos de la provincia, como Sierra Nevada o Las Estancias, es en Los Filabres donde la berrea alcanza su máxima expresión, con una población estimada de entre 1.000 y 1.500 ejemplares. El enclave cuenta con las condiciones ideales, como abundante vegetación, agua y tranquilidad.

Dónde y cuándo escuchar la berrea

La temporada de celo comienza de manera tímida con las primeras lluvias del otoño, que este año han sido muy escasas, y alcanza su apogeo a finales de septiembre, prolongándose hasta finales de octubre según las condiciones climáticas. Las mejores horas son al amanecer y al atardecer, cuando el aire fresco amplifica los bramidos y las sombras del bosque se llenan de vida.

Entre los enclaves más recomendados destacan El Toril, La Merendera, Calar Alto, el Cortijo del Conde o Arroyo Berruga, todos ellos en plena Sierra de los Filabres. También pueden escucharse los bramidos en zonas cercanas a Menas, Bacares o Serón, e incluso se han avistado ejemplares en Sierra Alhamilla o Tabernas, lo que demuestra la expansión de la especie en los últimos años.

Una experiencia turística en auge

Lo que hace apenas una década era un fenómeno reservado a naturalistas o cazadores, hoy se ha convertido en una experiencia turística que a veces acuden a presenciar familias completas. Rutas guiadas, escapadas rurales y experiencias gastronómicas completan un plan de fin de semana perfecto para los amantes de la naturaleza.

Pese a su atractivo, los expertos recuerdan que el respeto es esencial para no alterar el comportamiento de los animales. «La afluencia masiva de personas puede dificultar el apareamiento de los ciervos, lo que repercute en el número de las crías», advierten desde la Junta de Andalucía.

Por eso, las autoridades insisten en mantener la distancia, no hacer ruido y no dejar residuos. Ver el espectáculo desde un mirador o incluso desde el coche puede ser igual de emocionante que acercarse demasiado.