Ampliar Javier Cortés

«Al ritmo que vamos, a 2050 no llegamos» El alcalde de Velefique sostiene que las inversiones destinadas a los municipios pequeños necesitan una revisión –«a mí de qué me vale que me arreglen las calles si no tengo gente para llenarlas»– pero, sobre todo, apunta que, para fijar población, es fundamental tener recursos educativos