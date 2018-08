Ricky Martin sube la 'fiebre' al público de Almería Puesta en escena del artista internacional al inicio del espectáculo. / N. E. El artista internacional hizo bailar y cantar a 9.000 personas con todos sus éxitos NEREA ESCÁMEZ ALMERÍA Sábado, 25 agosto 2018, 01:21

Hay momentos en la vida que siempre serán recordados. Sobre todo si te hacen feliz. Y el concierto de Ricky Martin lo será para las 9.000 personas que acudieron al Recinto Ferial de Almería para disfrutar de la gira internacional del artista puertorriqueño. Todos los presentes vivieron un espectáculo con un poder inusual por la magia tan voluminosa que desarrolló Ricky Martin. Las pantallas cúbicas con grandes dimensiones resaltaban desde cualquier ángulo que se les mirara. La banda con sección de metales y sus seis bailarines, se preparaban sobre el escenario para lo que estaba por llegar... Y esa magia no tardó en aparecer. Se emitieron imágenes del artista internacional y los acordes de númerosos temas conocidos iban haciendo presencia. Pero no era la definitiva. Todo era una breve introducción para dar paso al ciclón que estaba por arrasar la zona. Los gritos de las fans se hicieron notorios cuando un Ricky Martin engalanado en un traje negro presentó 'María', esa canción que le persigue desde que se dio a conocer, esa canción que «te atrapa y no te enteras».

Todo estaba medido al detalle. Un auténtico espectáculo que cumplió con las expectativas que Ricky Martin podía generar. Las cuidadas coreografías de los bailarines que le acompañaban, el sonido y los cambios de vestuario permitieron que el público grabara cada instante en su memoria. Sin la más mínima intención de borrarlo. Acto seguido, interpretó 'Drop it on me' y 'Shake your bon-bon' al tirón para luego subir la 'Adrenalina' con altos decibelios haciendo bailar y saltar al público. Ricky Martin se acomodó con una batín dorado y la tónica del concierto fue descendiendo porque era el turno de las baladas. Era el momento de ponerse romántico. «Quiero que esta noche la pasemos bien, que nos olvidemos de todos los problemas, que simplemente seamos felices, ¿se puede llegar a ese nivel? Aquí tienen mi música y espero que lo disfruten», con esas palabras Ricky Martin se dirigió a Almería por primera vez, y eso recaló en un profundo «sí» como respuesta de los que habían acudido a verlo. El cantante se dejó la voz con 'Vuelve', canción de su cuarto album de estudio. Pero el ritmo apasionado volvió cuando hubo cambios de vestuario y los integrantes de su equipo aparecieron con tambores anunciando 'Jaleo', para luego transcurrir hasta 'She bangs' y uno de sus mejores clásicos, 'Livin' la vida loca'.

Todo estaba siendo una verdadera fiesta, nadie se perdía ningún detalle. Sin embargo, no todo fue bailar y saltar. También Ricky Martin supo ponerse serio: en las pantallas del escenario fueron sucediendo imágenes contra la trata humana, destacando la labor de la Fundación Ricky Martin en defensa de los derechos de los niños y la juventud. Estas instantáneas dieron pie a 'Somos la semilla', 'Casi un bolero' y 'Disparo al corazón' que finalizó con la melancólica balada de 'Tu recuerdo'. Para el colofón final, Ricky Martin quiso sacar los éxitos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria como fue 'Fiebre' una última colaboración con Wisin & Yandel, y 'Vente pa' ca', interpretada con el cantante de reggaetón, Maluma. El vocalista también tiró de sus temas más antiguos en honor a esos fans que han estado más de una década apoyándole, como 'Por arriba, por abajo' hasta lo más actual como fue 'La mordidita'. Canción con la que supo poner el broche de oro ante un público agradecido al que señaló y se despidió tras una hora y media entregándose en cuerpo y alma. Y sin duda, haciendo que su paso por Almería quedara marcado con la huella del rey del pop latino.