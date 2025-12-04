Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lázaro López, Sergi Regal y Said Zamani.

Los Reyes Magos ya tienen emisarios en Almería

El hotelero Lázaro López, el diseñador Sergi Regal, y el técnico deportivo Said Zamani ayudarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su visita a la capital almeriense del 5 de enero

R. I.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:46

Comenta

El Ayuntamiento de Almería ya ha recibido la confirmación oficial desde Oriente anunciando que los emisarios de los Reyes Magos ya se encuentran de camino ... hacia nuestra ciudad para planificar la llegada de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en la tarde-noche del próximo 5 de enero, en lo que supone una de las citas más esperadas y multitudinarias del año.

