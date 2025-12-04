Los Reyes Magos ya tienen emisarios en Almería

El Ayuntamiento de Almería ya ha recibido la confirmación oficial desde Oriente anunciando que los emisarios de los Reyes Magos ya se encuentran de camino ... hacia nuestra ciudad para planificar la llegada de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en la tarde-noche del próximo 5 de enero, en lo que supone una de las citas más esperadas y multitudinarias del año.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, así lo ha confirmado en la mañana de este jueves, mostrando su ilusión por los preparativos de una Cabalgata 2026 que este año tiene un recorrido diferente debido a las obras del Paseo y cuyos detalles serán desvelados en los próximos días en la tradicional recepción a los emisarios en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Este año, según los rasgos que le han descrito a la regidora, se parecen mucho al empresario hotelero Lázaro López, al diseñador Sergi Regal, y al técnico deportivo Said Zamani. María del Mar Vázquez ha querido mostrar su «ilusión y agradecimiento» a los emisarios por aceptar «la gran responsabilidad que supone trasladar a los Reyes Magos las cartas de todos los almerienses» y les ha garantizado que van a vivir «una experiencia única que no van a olvidar nunca».

Lázaro López, Sergi Regal y Said Zamani tomarán el testigo de sus antecesores en la Cabalgata de Reyes del año que está cerca de concluir, que se parecían mucho al propietario del bar 'El Quinto Toro', Manuel Leal; al presidente del Club de Mar, Mariano Sarmiento; y al mediador intercultural y comerciante, El Hadji.

Como es tradición, en la tarde-noche del 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a saludar a los almerienses desde el balcón de la Plaza de la Constitución tras su llegada a la Plaza de la Catedral. Posteriormente recorrerán las calles de la capital en sus carrozas antes de repartir regalos e ilusión en cada hogar.