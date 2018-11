La revolución más dulce de Instagram Una clienta enseña su pedido en Ice Wave Show. / N. E. Los jóvenes admiten que prefieren hacer las fotografías a sus comidas para poder presumirlas ante todos sus seguidores. Gracias a subir fotos en las redes sociales, cada vez son más los locales que se benefician de este 'boom' juvenil NEREA ESCÁMEZ ALMERÍA Domingo, 18 noviembre 2018, 02:25

Las redes sociales cada vez están más llenas de comida, o lo que es mejor, de postureo. Inevitablemente, esta ola de 'apariencias' está llegando hasta el sector gastronómico. Y sin embargo, es imposible hacer que acabe.

Todos los jóvenes quieren enseñar sus platos de comida, pasando por la fruta, aguacates en el desayuno, sushi, hamburguesas o pizzas. Todo es bien recibido en las redes sociales, pero hay algo que últimamente está inundando Instagram: las meriendas y los caprichos en forma de waffle, crêpes, helados, gofres o cereales de colores. Es muy habitual ver estos suculentos postres que lo único que hacen es provocar las ganas de acudir al supermercado más próximo de casa o a la heladería que se encuentre más cerca para degustar uno de esos manjares.

Este postureo de mostrar lo que se va a probar, no tiene edades, desde los más mayores hasta los más jóvenes que enseñan sin pudor sus comidas. Asimismo, hay un fenómeno que está arrasando y todas sus acciones tienen un efecto. Es el llamado efecto 'influencer'. ¿Y es positivo todo lo que hace un influencer? En este caso, son los influencers los encargados de transmitir un mensaje a sus propios seguidores para que tengan la posibilidad de conocer tanto los productos que promocionan como los locales a los que acuden. Los jóvenes, reciben gustosos las ideas e inmediatamente, sus llamados 'followers' se dedican a imitarles en los restaurantes o locales más chic para mostrar que todos pueden hacerlo posible -en su mayor alcance-.

Los colores y las comidas repletas de chocolate, bolas de helado o toppings son un boom en Instagram, inmediatamente todos caen en el objetivo: enamorarse de los platos que enseñan. Primero, la fotografía, después, la comida. Así es el modus operandi de todos los jóvenes que acuden a los locales de moda de su ciudad. Y en Almería también ha llegado este fenómeno. El fenómeno de enseñar la comida para después comerla. A algunos le resultará molesto pero está a la orden del día. Porque el postureo, gana la batalla a todo el mundo en las redes sociales.

Almería ha recibido con los brazos abiertos a los locales de Cereal Sweet Secret, en la Avenida Federico García Lorca; Be Waffle, en Marqués de Comillas y por último Ice Wave Show, en la Rambla Obispo Orberá.

Cada vez son más y más los clientes que se ganan los locales que recientemente aterrizaron en Almería. Son la novedad, no se habían visto antes hasta hace meses que decidieron probar suerte entre el mar y la montaña.

¿Cuál ha sido su golpe de suerte? Desde Cereal Sweet Secret, nos asegura el dueño, Douglas Mc Laghiln que «las redes sociales han sido muy importantes» porque «gracias a las fotos con la ubicación, las personas se dieron cuenta de que había una cafetería con cereales», sonríe al explicarlo.

Asegura que «toda clase de gente acude a su local» y que es una idea «acogida de Estados Unidos y de Inglaterra». Sin embargo, Douglas no se asusta y niega que «haya fecha de caducidad para estos locales» porque «los cereales son un desayuno o merienda muy tradicional y para todas las edades».

Marina, una chica que frecuenta el local «casi todos los días» explica que «siempre» pide el «mismo bol de cereales porque me encanta». Los cereales Chocapic y Chocoflakes con la leche rosa han sido su desayuno. Más tarde, Eduardo e Ismael se sientan por primera vez con un bol de cereales con leche azul y amarilla y primero, le echan la foto a su bol para enseñarlo en redes sociales para después comenzar a comérselo. Aseguran que «es la primera vez que vienen» y «lo conocieron gracias a las fotos de Instagram». Eduardo no se esconde porque confiesa que «me gusta hacer fotografías de comida para compartirlo con mis seguidores».

Lo mismo sucede en Be Waffle, que se hará franquicia en menos de un mes, de los jóvenes Francisco Fernández y Francesco Poda que piensan que su local «puede ser una moda por el hecho de que es un producto que queda bonito en las redes sociales». Pero al igual que los donuts y napolitanas, Francisco piensa que «¿por qué iba a pasar de moda un gofre que se puede comer durante todo el año?», dice con optimismo. No se olvida de sus clientes los cuáles vienen «de compartir las fotografías con la ubicación en Instagram» porque «ha sido el boca a boca lo que nos ha dado la fama», dice con alegría. Sin duda, en Be Waffle tienen mucho que agradecer a las redes sociales porque «ha sido su punto de partida».

Ana, clienta habitual de Be Waffle en la capital, reconoce que lo conoció «gracias a la red social de su hija y por ello lo visita a menudo» y aclara que no le importa «esperar cola para tener uno» y aunque son muchas calorías prefiere «ignorar esa parte porque está delicioso», admite.

En Ice Wave Show, Andrea Fernández y Sebastián Sevilla trabajan como dependientes y están de acuerdo en que «la gente viene aquí por el postureo, por el espectáculo y para grabar la forma de hacer los helados porque esto es al momento y sobre todo es natural». Martina López espera su pedido en el local, aunque esta vez no es un helado, pero sí un crêpe relleno, confiesa que «le encanta cada producto que venden» y sobre todo «la forma de hacerlos artesanalmente» y aunque reconoce entre risas que «la primera vez, acudí con mi amiga solo para hacerme la foto y subirla a mi red social, pero una vez que lo probé, me di cuenta que estaba bueno y por eso no dejo de frecuentarlo».

Sin duda, la intención de las redes sociales es de intercambiar información y contenidos, pero a locales tan chic y a la moda, les está viniendo como agua de mayo debido a toda la publicidad que los mismos jóvenes les hacen con una simple foto en internet para presumirla.