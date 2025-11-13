Revolución digital desde Cantoria: la apuesta de Cosentino por su estrategia online

Cosentino intensifica sus líneas de trabajo en el marco de su transformación digital. La multinacional almeriense, líder en la producción y distribución de superficies innovadoras ... para la arquitectura y el diseño, ha convertido el comercio electrónico en el motor de su negocio. El canal online representa ya el 80% de sus ventas globales, con una facturación de 1.200 millones de euros sobre un total de 1.464 millones, y la compañía aspira a seguir creciendo en este ámbito durante los próximos años.

La apuesta por Internet comenzó en 2017, cuando Cosentino encargó a la consultora McKinsey un ambicioso plan de digitalización. Pero fue tras la pandemia cuando el proyecto dio un salto decisivo, al crearse una unidad de negocio con 40 personas dedicadas exclusivamente al entorno digital.

Desde entonces, la compañía ha desarrollado plataformas específicas para cada tipo de cliente, marmolistas, tiendas de cocina, diseñadores o arquitectos, con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado y ágil. Uno de los pilares de esta estrategia es Cosentino Smart Connect, un sistema B2B (business to business) que permite a las empresas asociadas comprar materiales, solicitar presupuestos o gestionar proyectos en tiempo real.

Además, la compañía continúa desarrollando nuevas herramientas para fortalecer su ecosistema digital. Entre ellas destaca C-Nexus, una plataforma que conecta directamente a tiendas y marmolistas en un sistema interconectado. El proyecto ya se está probando en nueve cadenas internacionales, incluida Conforama en España, y se prevé su expansión global durante el próximo año.

Relevo generacional

La apuesta digital coincide con una nueva etapa en la historia de la compañía con sede en Cantoria. Pilar Cosentino ha sido nombrada recientemente consejera delegada del grupo, marcando el inicio del relevo generacional dentro de la empresa familiar. Bajo su liderazgo, Cosentino quiere consolidar su posición como referente internacional no solo en el diseño y la innovación de superficies, sino también en la gestión optimizada del negocio digital.