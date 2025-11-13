Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Instalaciones del Grupo Cosentino en Cantoria.

Revolución digital desde Cantoria: la apuesta de Cosentino por su estrategia online

La compañía almeriense busca seguir creciendo a través de sus servicios en línea

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:54

Cosentino intensifica sus líneas de trabajo en el marco de su transformación digital. La multinacional almeriense, líder en la producción y distribución de superficies innovadoras ... para la arquitectura y el diseño, ha convertido el comercio electrónico en el motor de su negocio. El canal online representa ya el 80% de sus ventas globales, con una facturación de 1.200 millones de euros sobre un total de 1.464 millones, y la compañía aspira a seguir creciendo en este ámbito durante los próximos años.

