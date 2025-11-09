Una revista de viajes dedica un reportaje a Almería: «La provincia más infravalorada de España»

Almería vuelve a ser protagonista en una revista de primer nivel. En este caso, es el municipio de Tabernas el centro de un reportaje publicado ... el 4 de noviembre en Viajar, la primera publicación española especializada en turismo. Bajo el título 'El único desierto de Europa está en la provincia más infravalorada de España: tiene un castillo del siglo XI y ha sido escenario de Hollywood', el artículo ensalza a Tabernas como «uno de los lugares más especiales y curiosos de toda la provincia de Almería», destacando su carácter único y su belleza singular.

La periodista que firma el reportaje subraya la paradoja que encierra esta tierra al afirmar que «Almería, una de las provincias más ricas a nivel agrícola de España, alberga la única zona desértica de toda Europa». Según explica, el Desierto de Tabernas debe su existencia a su ubicación entre las sierras de Filabres, Alhamilla y la Alpujarra almeriense, que actúan como barreras naturales frente a los vientos húmedos del Mediterráneo. «Es como si fuera un pequeño refugio», escribe.

El reportaje recuerda que, aunque hoy sea un paisaje árido, Tabernas «un día estuvo cubierta de agua salada», lo que convierte la zona en «una especie de museo de geología al aire libre». Allí se encuentran fósiles, playas fosilizadas y formaciones como las sismitas o turbiditas, además de especies únicas como la lagartija colirroja o el roquero solitario.

Un escenario de cine y leyenda

La publicación dedica un amplio apartado al pasado cinematográfico de Tabernas, al que define como «un pequeño Lejano Oeste en Almería». Según Viajar, el poblado del Oeste, construido a mediados del siglo XX, se levantó «para simular los escenarios que se utilizaban en las películas de western americano». En este entorno se rodaron grandes clásicos del cine como El bueno, el feo y el malo (1966), La muerte tenía un precio (1965), Lawrence de Arabia (1962) o Indiana Jones y la última cruzada (1989).

El artículo añade que hoy, en ese mismo enclave, los visitantes pueden recorrer el Museo del Cine y el Museo de Carros, disfrutar de espectáculos de cancán o asistir a recreaciones del ambiente del Viejo Oeste. Incluso se menciona la presencia de «un parque acuático y un zoológico con 800 animales de 200 especies distintas», que hacen de la experiencia «una inmersión de película al cien por cien».

Naturaleza, historia y patrimonio

La revista también invita a descubrir el entorno natural del municipio, que define como «una de las zonas más espectaculares de la provincia». Entre las rutas más recomendadas destaca la Tabernas-Las Salinas, de 20 kilómetros, y la Circular de MiniHollywood, más corta y accesible, de solo 3 kilómetros. Ambas permiten disfrutar del Paraje Natural del Desierto de Tabernas, un enclave protegido de gran valor paisajístico.

Además, Viajar recuerda que el municipio conserva un notable patrimonio histórico. Entre sus tesoros, cita el Castillo de Tabernas, «erigido en el siglo XI en un estilo nazarí muy atractivo», y la Ermita de San Sebastián, del siglo XIII, que en sus orígenes fue una sinagoga. También invita a visitar enclaves cercanos como Sorbas, con su Paraje Natural de los Yesos, o el yacimiento neolítico de Terrera Ventura.