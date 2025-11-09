Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El reportaje describe con todo detalle el municipio de Tabernas.

Una revista de viajes dedica un reportaje a Almería: «La provincia más infravalorada de España»

En el texto, resalta el valor «único de Europa» de su paisaje y se centra en describir uno de los municipios más singulares

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:51

Comenta

Almería vuelve a ser protagonista en una revista de primer nivel. En este caso, es el municipio de Tabernas el centro de un reportaje publicado ... el 4 de noviembre en Viajar, la primera publicación española especializada en turismo. Bajo el título 'El único desierto de Europa está en la provincia más infravalorada de España: tiene un castillo del siglo XI y ha sido escenario de Hollywood', el artículo ensalza a Tabernas como «uno de los lugares más especiales y curiosos de toda la provincia de Almería», destacando su carácter único y su belleza singular.

