«Los resultados de las andaluzas, mil votos arriba o abajo, nos dirán quiénes serán los próximos alcaldes en los grandes municipios» El exconcejal 'calienta' banquillo en el campo de fútbol del Complejo Deportivo de La Cañada. / GRANADOS Entrevista a Francisco Amizián Almagro, político, ingeniero agrícola y almeriense | «En mi partido hablo con los que quiero hablar y no solo con los que me llaman. No estoy exento de la opinión de quienes no me conocen y las opiniones de la gente a veces son desacertadas» JOSÉ MARÍA GRANADOS ALMERÍA Domingo, 25 noviembre 2018, 00:27

Nacido en 4 de abril de 1972 en el Hospital Virgen del Mar, popularmente conocido como 'La Bola Azul', el primogénito de la familia Amizián Almagro -tras él nacería su hermana- no fue consciente por entonces de que su nacimiento coincidió con el inicio del rodaje de 'Una razón para vivir y una para morir', una película de Tonino Valerii con un trío protagonista de excepción: Bud Spencer, Telly Savallas y James Coburn, que rodaba por tercera y última vez en Almería, ni con la de 'Vente a ligar al Oeste', en la que Alfredo Landa se daba una vuelta por los paisajes de la provincia. Tampoco fue de los que ese año cruzaron la carretera de Ronda para toparse, en el Mercado de Regiones, con Sophia Loren durante el rodaje de 'Blanco, rojo y...', a las órdenes del director Alberto Lattuada, junto a Adriano Celentano, Fernando Rey y Juan Luis Galiardo. Tampoco conoció la publicación, por el Padre Tapia, de su 'Breve Historia de Almería', ni estuvo en el debut de la Orquesta Expresiones, ni supo hasta bastantes años después de la creación del Colegio Universitario adscrito a la Universidad de Granada ni... todas esas cosas que ocurrieron en una Almería de poco más de 325.000 habitantes de los que 115.000 poblaban la capital.

-¿Tiene un primer recuerdo de aquella Almería de su infancia?

-No puedo decir uno en concreto o especial. Por lo que se refiere a la ciudad donde vivía, el ver la carretera de Ronda desde la calle Altamira, sin construcciones. Como escolar, las clases en El Arcángel de la calle Hermanos Pinzón. Recuerdos paternos como el de mi madre siempre detrás de mí porque era un trasto. Era de esos niños que iban con correas para que no se escaparan cuando la familia salía a pasear. Tuve una infancia muy feliz, con amigos, de mucha calle, de mucho juego.

-¿Y en la adolescencia?

-También feliz y marcada por el estudio en el instituto Alborán. Es la etapa de los compañeros, de la amistad, de las primeras experiencias y la llegada a la Universidad. Esos años de instituto y universidad son los que nadie debería perderse.

-¿Cuándo fue consciente de que Almería empezaba a cambiar?

-En mis tiempos de instituto Almería empezó a cambiar. Se inició un crecimiento por sectores, la zona de Blas Infante que dio paso a que llegara Pryca y ahí empezó a cambiar todo. Empezamos a dejar de ser habitantes de una ciudad cómoda, de vecinos, en la que todos los almerienses nos conocíamos aunque fuera de vista y se rompió esa tranquilidad de salir ala calle sin problemas. Empezaron los inconvenientes de los coches y sin ser aún demasiados habitantes perdimos esa parte de identidad de nos definía.

-¿Más problemas?

-Inconvenientes de un crecimiento pequeño. Almería tiene el problema de no haber llegado, como lo han hecho otras capitales cercanas, a los 400.000 habitantes. Si estuviéramos rondando esa cifra tendríamos muchos más servicios. Almería ha crecido pero no ha superado la barrera necesaria para ser una ciudad más atractiva con lo que eso conlleva de más inversiones y, por lo tanto, de más servicios. Estamos en los mismos límites de 1995, no pasamos todavía de los 200.000 habitantes en la capital y eso nos impide contar con muchas cosas.

-Vamos, que tenemos un crecimiento frenado...

-Lo cierto es que Almería capital tiene más residentes que gente empadronada y esto la hace más grande en habitantes y deficitaria en servicios. Aquí hay muchas personas que siguen empadronadas en sus pueblos, porque están muy identificadas con ellos. Solo hay que ver como están las entradas de la ciudad un domingo entre las seis y las nueve de la noche, la de gente que puede volver a la capital a esas horas.

-¿Cuándo descubre la política?

-En casa, a través de un padre al que le gustaba mucho opinar sobre ella. Como estudiante, representante de mis compañeros en el colegio, en el instituto delegado de clase, y después en la Universidad. A partir de ahí descubres una visión de la política en la que de verdad se disfruta por conocer expresiones, personas, compañeros... Después, en la vida profesional surgen inquietudes más fuertes. Y a mí me llegó así, a los 28 o 29 años.

-¿Y de la inquietud al lío práctico, cómo se da el paso?

-Veo que un grupo de amigos coinciden en lo que les gustaría y quieren hacer por su ciudad, con ganas de acabar con trece años de Felipe González en el poder, convencidos de un pensamiento liberal. Gente joven que ve, en definitiva, posibilidades de cambiar la ciudad.

-Lo consiguen. Llegan al Ayuntamiento. Son una nueva generación política. ¿Hacen el cambio?

-La ciudad empieza a modernizarse administrativamente y se dota de herramientas de participación ciudadana. Se crean nuevas áreas de gestión y empezamos a pasar a otra cosa porque estábamos acostumbrados a un ayuntamiento de servicios mínimos, con una estructura antigua en la que no existían servicios externalizados y el mantenimiento era un caos. Se fundían bombillas y no se cambiaban y, más o menos era así en todos los servicios. En todo eso coincidimos muchos y nuestra decisión fue la tirar para adelante.

-¿Qué evaluación puede hacer de esa experiencia activa?

-Se pudieron hacer más o menos cosas, mejor o peor pero no se puede negar la capacidad de trabajo de aquél equipo con Luis Rogelio a la cabeza que entendió que lo más demandado por los ciudadanos es ser atendidos. El tiempo de dedicación fue y es algo esencial. Las horas de trabajo son importantísimas cuando se está en la responsabilidad de atender a los ciudadanos. Yo no tenia otra cosa que hacer las veinticuatro horas del día y eso es posiblemente por lo que más me pueden recordar. Ha sido así siempre, a quienes más se recuerda es a quienes han dedicado más tiempo.

-¿Sigue siendo así?

-Es lo que debería hacerse y hay quien lo hace y quien no. También algo que se percibe y mucho más cuando llegan las elecciones, cuyo éxito depende de hacer gestiones en lo público. Creo que hace falta echar muchas horas en atender al ciudadano. El de concejal no es un trabajo normal de ocho a tres. Quien está en él tiene que estar dispuesto a dedicarle todas las horas del mundo porque hay que entender que a nivel local lo más urgente es lo inmediato.

-¿Qué cosas debe saber o no olvidar un concejal?

-Hay que conocer muy bien la ciudad. Yo me precio de ello, de conocer Almería, sus barrios, sus calles, sus plazas y sus rincones. El ciudadanos está demandando ver caras en su barrio. Sabe que no todo se puede arreglar a la vez, pero quiere que se conozcan y se compartan sus problemas. Lo que el ciudadano de los barrios quiere ver es que se hagan cosas y que lo que se hace tenga un orden dentro de la lógica. Antes se asfaltaba una calle y al muy poco tiempo se levantaba para hacer otra cosa. Ahora no.

-¿Es cierto que el barrio del alcalde siempre está bien?

-No se puede consentir, como ocurre en todas las corporaciones que he conocido en democracia, que se diga eso por parte del ciudadano. Es algo que siempre se dice sin razón.

- ¿El trabajo y ese tiempo lo valora después el partido a la hora de una nueva elección?

-No sé como valora el partido ese trabajo. Igual que se entra, se sale. Es verdad que el sacrificio de muchas horas, el tiempo dedicado, el nivel de trabajo, está ahí e influye, pero si no alcanzas ese nivel también puedes estar cuarenta años más.

-Usted no siguió...

-He seguido muchos años después tras ser concejal, colaborando y estando en puestos de responsabilidad del partido. Nadie puede ser eterno y hay otras facetas en las que se puede colaborar sin estar en el cargo. Claro que eso también depende de los grupos humanos que se crean para trabajar.

-¿Ha levantado usted más pasiones o más controversias?

-No lo sé. He participado de muchas cosas y he estado en muchos sitios. Eso de más pasiones o controversias que sé yo. Lo que puedo decir es que no veo a mucha gente que ya no esté en la política activa hablando con tanta gente como con la que hablo yo. Sigo estando en colectivos deportivos, culturales, sociales y además me siento muy querido. Me paran por la calle y hablan conmigo. Me siento muy orgulloso de que tiempo después me sigan parando.

-¿Y en su partido cómo lo lleva?

-Hablo con los que quiero hablar y no solo con los que me llaman. Son cosas que pasan en todas las familias.

-¿Eso es bueno o es malo?

-Es lo normal. No estoy exento de la opinión de personas que no me conocen y hay que pensar que las opiniones de la gente a veces son desacertadas. Entramos en la rumorología, en esa cosa que alcanza a todas las personas que ejercen una actividad fuera del entorno de su casa.