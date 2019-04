El Resucitado se despide en la Catedral

Pasadas las 11.30 de la mañana empezó en la Catedral de Almería la Eucaristía de Resurrección oficiada por el obispo, y allí estaba en un lateral el Paso de Jesús Resucitado. En la calle llovía, pero aún era demasiado pronto, en nuestra ciudad no llueve mucho rato, habrá que esperar.

En el trascoro de la Catedral y en la Capilla del Prendimiento empiezan a llegar nazarenos de blanco. Hay nervios, pero se están realizando las llamadas oportunas al aeropuerto, nada es seguro, pero puede ser que la lluvia amaine.

Fuera, en la calle, en los soportales de enfrente, los costaleros y la lluvia, nadie quiere dejar solo 'Al Resucitado'.

Este es el último año que la imagen de Coullaut Valera iba a procesionar por las calles de Almería

Dentro siguen llegando nazarenos, niños con túnica blanca y capelina dorada, y los nazarenos enteros de blanco, túnica y capirote blanco con el escudo de la hermandad bordado a la altura del pecho en el capirote.

A la 1 de la tarde termina la Eucaristía, fuera llueve, no es una lluvia fuerte, pero es una lluvia fina que no para. Se reúnen los que deben de tomar la decisión, y toman una primera decisión, van a esperar, hay alguna posibilidad de que la lluvia cese. Esperarán hasta las 2, a esa hora decidirán si realizar un trayecto más corto, que no pasaría por la Carrera Oficial, o se quedarán dentro de la Catedral.

Tras la toma de la decisión por parte de la Hermandad, se reúnen con la Presidenta de la Agrupación, Encarnación Molina, y su Junta de Gobierno, para comunicarles la situación y sobre todo lo que se ha acordado.

Mientras, la gente ha empezado a llegar a las inmediaciones de la Catedral, y en vista de la perspectiva van entrando dentro del Templo.

La Agrupación apoya la decisión tomada por la Hermandad, y Víctor Pérez, hermano de la Hermandad, y Juan Diego Linares, Hermano Mayor, comunican por la megafonía a las 13.20 que van a esperar hasta las dos de la tarde para tomar una decisión. El Señor Obispo, tras esto, procede a incensar el paso de Jesucristo Resucitado.

Un paso alegre, decorado con margaritas y jerberas blancas y amarillas y en los dos laterales rosas amarillas y flor de cera, alegría y vida a raudales en las manos de Floristería Carmona.

Pasan los minutos, el tiemo parece que no cambia y la catedral se sigue llenando de gente. La Hermandad, con su Diputada Mayor de Gobierno a la cabeza, Ana Belén Castro Montoya, proceden a empezar a prepararse, hay que formar el cortejo. Y empiezan a hacerlo en el lateral de la Catedral, se ponen capirotes, se colocan los niños, se reparten campanas y cruce, con una calma admirable.

La Hermandad tiene muchísimos niños, y con cariño y paciencia los van colocando, hay nervios, pero los llevan por dentro, son capaces de transmitir calma esos diputados de tramos y esos externos que van formando el cortejo, totalmente admirables.

Y a las dos de la tarde se toma la decisión que ninguna Hermandad quiere tomar, pero que hoy Domingo de Resurrección es la mejor que pueden llevar acabo.

A las dos vuelven a subir Víctor y Juan Diego al altar de la Catedral, sigue lloviendo, van a hacer una procesión claustral, El Resucitado no sale.

Una decisión dolorosa

Son las 2 de la tarde, el cortejo esta formado correctamente, y empiezan a entrar de forma muy silenciosa los costaleros, y junto a ellos la Banda, La Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huercal de Almería.

Respeto, orden y saber hacer es lo que se está viviendo en las naves de la Catedral.

El capataz, Juan Diego Linares se acerca a sus hombres, que ya están debajo del paso: «señoras vamos a disfrutar palmo a palmo, aquí». Reza un padre nuestro y un Ave María y la primera levantá del Paso, la Primera marcha que se oye 'Resucitó'. Y suenan también las campanitas.

Todos los niños más pequeños de la Hermandad llevan unas campanitas, que nos anuncian que Dios Vive, que Cristo ha resucitado, y resuenan en la Catedral.

Junto con la voz del capataz se oyen otras voces que marcan el camino de los costaleros, Juan Castro, José Manzano y Víctor Pérez.

Empieza el paso a andar por dentro de la Catedral, y suena una Segunda Marcha, un gran estreno para la Hermandad, una Marcha titulada 'Señor de la Vida' dedicada a ellos.

Cuando el paso está llegando ya casi a la puerta de la Catedral, se abre, fuera sigue lloviendo, pero hay gente que lo quiere ver, y Él quiere salir un poquito para ver las calles de su ciudad.

Reviran el paso y sale hasta el dintel de la puerta de la Catedral, será la última vez que esta imagen verá la calle desde un paso.

El Señor Resucitado, obra que Coullaut Valera realizara en el año 1960 es el último año que realiza Estación de Penitencia. La Hermandad tiene ya un nuevo proyecto de Misterio para este paso del Resucitado y que el año que viene veremos en la calle.

Son las cuatro menos cinco de la tarde, la Estación de Penitencia se ha acabado, y hoy la joven Hermandad del Resucitado ha dado una lección de buen hacer y de calma, de saber organizarse correctamente sin nervios innecesarios y sin carreras. Una Hermandad que hoy ha dado un paso complicado para cualquiera pero que lo ha hecho de la mejor manera que se puede hacer. Enhorabuena Hermanos.