Los restos de los Coloraos reposarán bajo su monumento el 9 de octubre Tras cancelarse el acto previsto para el mes de julio, el Ministerio confirma la nueva fecha para la exhumación e inhumación de los Mártires de la Libertad

A. A. / M. C. C. Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

La exhumación e inhumación de los restos de los Coloraos tiene fecha definitiva. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática confirmaron ayer a este diario que el acto durante el que los Mártires de la Libertad serán enterrados bajo el monumento en su honor, ubicado en la Plaza de la Constitución, tendrá lugar el 9 de octubre. Al mismo, asistirá el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, y también se espera la presencia del secretario general de Memoria Democrática, el almeriense Fernando Martínez, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

A las 10 horas se comenzará la exhumación en el Cementerio de San José y Santa Adela de los restos óseos de los 22 liberales que perdieron la vida en Almería en un intento fallido de restablecer la Constitución de 1812 frente al absolutismo del monarca Fernando VII. A continuación, en un vehículo funerario escoltado por la Guardia Civil, se realizará el traslado del continente con los huesos hasta la PlazaVieja.

Una vez en este emplazamiento recién remodelado, en un acto de gran solemnidad, serán depositados en el osario dispuesto bajo el 'Pingurucho', como se denomina popularmente al monumento que en el corazón de Almería recuerda la hazaña de estos hombres. Durante este esperado evento, según está previsto, intervendrán el ministro Torres, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la presidenta de la Plataforma para la Conmemoración del Bicentenario del Levantamiento de los Coloraos (1824-2024), Carmen Ravassa.

Con este acto, los Coloraos vuelven a su 'casa' 82 años después de que, en 1943, retiraran sus restos del Monumento a los Mártires de la Libertad, el lugar «del que nunca debieron salir», en opinión de Ravassa, mujer clave en la identificación y recuperación de estos restos óseos.

Hasta el pasado año no se conocía con certeza dónde estaban enterrados. «En 2015, los descubrí yo y, desde entonces, he estado insistiendo para que los trasladaran desde el cementerio hasta la Plaza Vieja, al que volverá a ser su mausoleo», declaró a IDEAL la presidenta de laPlataforma al confirmarse la anterior fecha para dicho traslado, previsto inicialmente para el 9 de julio.

En 2024, una de las tres muestras de los restos del nicho 52 del cementerio de San José, enviadas al laboratorio Beta Analytic Radiocarbon Dating de Miami, que es el más prestigioso del mundo en este campo, ratificó su correspondencia con los mártires de la libertad tras las pruebas del Carbono 14. También lo hizo el análisis forense de los huesos, a tenor del número de víctimas de las que existe constancia documental.

La Plataforma para la Conmemoración del Bicentenario del Levantamiento de los Coloraos (1824-2024) fue fundada el 9 de mayo de 2018, unos meses después de que se abriera el debate social en Almería sobre un posible traslado del 'Pingurucho' con motivo de las obras de rehabilitación de la plaza de la Constitución que acaban de concluir este mes de junio.

Finalmente, el monumento se quedó y el entorno está finalizado así que es el momento de que los Mártires de la Libertad regresen. Se espera que se trata de un acto solemne, en el que incluso se celebre un sepelio religioso en honor de los fallecidos hace más de dos siglos dado que «todos los liberales eran católicos, salvo uno que era protestante».

Solo faltaría, a su juicio de Ravassa, que en los laterales del 'Pingurucho' tallen los nombres de los liberales que, desde hace más de 200 años, forman parte de la historia de Almería.