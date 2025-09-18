Restos arqueológicos en el soterramiento de Lorca y el tramo a Granada, los escollos del Corredor en Almería La plataforma empresarial #QuieroCorredor ha dado a conocer la situación actual de las obras de la Alta Velocidad y, a pesar de los contratiempos, valora el hecho de que la línea con Murcia esté «totalmente en obras»

M. C. Callejón / Gloria Piñero Almería / Murcia Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:01

Las obras para la llegada del AVEa Almería no paran de dar sorpresas. Aunque los trabajos referidos a la provincia de Almería se desarrollan a velocidad de crucero, como el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha constatado en su última visita realizada este verano, los escollos a salvar no terminan nunca.

Así lo ha revelado la plataforma reivindicativa #QuieroCorredor, en un desayuno empresarial que ha celebrado este miércoles en Sevilla para dar a conocer la situación en la que se encuentra la línea de Alta Velocidad que se está construyendo en el Mediterráneo español, desde los Pirineos hasta Algeciras y, en concreto, su desarrollo en los tramos andaluces.

Francisco García, técnico ferroviario asesor de este movimiento que aglutina a empresarios de toda España y, principalmente, del Levante, repasó la situación general de la infraestructura en la comunidad y ha subrayado los tramos críticos y retos pendientes.

En concreto, en lo que se refiere a la línea Murcia–Almería, valoró que está «totalmente en obras». Sin embargo, ha señalado que «el principal problema está en el soterramiento de Lorca, donde han surgido restos arqueológicos y la petición vecinal de construir un nuevo viaducto para evitar inundaciones».

En efecto, tal y como adelantó el periódico La Verdad a finales de agosto, las obras de soterramiento del ferrocarril y de llegada del AVE a Lorca han dejado al descubierto restos arqueológicos en las inmediaciones de la antigua estación de San Diego.

En la zona, actualmente en transformación para levantar un nuevo edificio ferroviario, trabajan dos equipos de arqueólogos que han comenzado a documentar estructuras en piedra que conforman pequeños espacios de unos cuatro metros cuadrados.

Los vestigios, algunos cubiertos con plásticos para su preservación, han despertado expectación entre los vecinos, que aseguran haber visto cómo se retiraban posibles restos óseos en bolsas.

Fuentes próximas a Adif confirmaron a La Verdad que las excavaciones cuentan con la supervisión de antropólogos de la Universidad de Granada. Los trabajos se realizan en coordinación con la dirección de obra, técnicos de la comunidad autónoma, el propio equipo arqueológico del administrador ferroviario y el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Lorca, que presta labores de asesoramiento y acompañamiento.

Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural confirmaron, asimismo, que están realizando un seguimiento activo de la investigación, que incluyen registro planimétrico y fotogramétrico exhaustivo de todas las estructuras, con el fin de garantizar una documentación lo más completa posible.

Una vez finalizada la excavación, la Dirección General recibirá la correspondiente memoria final, en la que se recogerán los resultados completos del proceso. «Será entonces cuando pueda trasladarse con rigor la envergadura de los hallazgos encontrados», aseguraron fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

Al tratarse de una fase inicial de investigación, todavía no se han comunicado ni la antigüedad de los restos ni su relevancia histórica, y desde la Delegación del Gobierno en Murcia tampoco han facilitado aún información sobre el alcance del hallazgo ni sobre su posible impacto en el calendario de las obras del AVE.

Granada y Antequera

En cuanto al tramo Almería–Granada, el experto señaló que se encuentra «en proyecto» para convertir la línea en ancho internacional de vía única electrificada. «Las obras comenzarían tras la llegada del tren a Almería desde Murcia. Se prevé que permita llegar a Granada en poco más de hora y media, aunque queda pendiente definir el futuro del ramal Moreda–Linares a Madrid».

Francisco García remarcó en torno a la línea Granada–Antequera que «existen tramos de vía única, vía doble y tercer carril». «Se trabaja en la variante de Loja y se duplicarán los tramos de vía única, sin fecha definida de finalización».

Finalmente, respecto a la línea Bobadilla–Algeciras, consideró que se encuentra en obras. «La vía será única con tercer carril y electrificada, renovando vías y apartaderos. Se aprobó recientemente la declaración de impacto ambiental que limita la electrificación entre Bobadilla y Ronda por los humedales de Campillo».

Auspiciado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el encuentro de ayer reunió a líderes empresariales, representantes de asociaciones y de la sociedad civil para visibilizar la urgencia de culminar las obras de la infraestructura ferroviaria.

En él participaron Javier González de Lara (presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA), Diego Lorente (secretario general y director de AVE), Francisco García (técnico ferroviario asesor del Movimiento #QuieroCorredor) y Javier Sánchez (Consejo de Cámaras de Andalucía), y contó con la moderación de Francisco Morón (delegado en Andalucía de Europa Press).

Durante la jornada, los representantes empresariales coincidieron en la urgencia de avanzar en los proyectos pendientes del Corredor Mediterráneo en Andalucía, e hicieron hincapié en la necesidad de una planificación clara y compromisos firmes por parte de las administraciones.

Diego Lorente explicó que el Corredor Mediterráneo es una infraestructura ferroviaria europea «clave que conecta Algeciras con la frontera francesa, esencial para el transporte de mercancías y personas»; destacó su impacto económico, ya que, dijo, «concentra gran parte de la población, exportaciones y PIB de España», y subrayó la necesidad de su desarrollo para mejorar la competitividad y cohesión del país.

Remarcó, además, que se trata de un proyecto de Estado que busca la complementariedad entre territorios. «No se trata de enfrentar corredores ni territorios, sino de complementariedad. España necesita infraestructuras que nos cohesionen y nos hagan más competitivos», apuntó, además de señalar que «tras años de retrasos y engaños, el Corredor Mediterráneo avanza finalmente gracias a la presión de la sociedad civil y los empresarios».

A continuación, el presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, Javier Sánchez, reclamó, en el marco del acto sobre el Corredor Mediterráneo, un trato equitativo para Andalucía en materia de infraestructuras ferroviarias, además de advertir de los retrasos históricos que afectan a puertos y sectores estratégicos. «En la conferencia de Algeciras de 1906 ya se dejó escrito que era imprescindible la conexión hacia Francia. Más de un siglo después, seguimos esperando», subrayó.

Sánchez alertó, asimismo, del «hartazgo» del empresariado andaluz ante la falta de inversiones y exigió que el primer puerto de España, Algeciras, cuente con las mismas conexiones que otros enclaves estratégicos del país. Además, reclamó: «Necesitamos una solución al hecho de que aún hay un puerto de interés general del Estado en Andalucía, como el de Motril en Granada, que no tiene conexión ferroviaria».

Por su parte, Javier González de Lara denunció la falta de inversión y gestión eficaz en el Corredor Mediterráneo, enfatizando la importancia estratégica del proyecto para Andalucía, Europa y la conexión con África. Asimismo, señaló la falta de compromiso político y el retraso en presupuestos, pero insistió en la perseverancia empresarial y en internacionalizar la causa ante Bruselas. A su vez, subrayó que la infraestructura no solo es logística, sino también un factor de competitividad y defensa: «Europa empieza en Algeciras».

Según González de Lara, «Andalucía no se puede quedar atrás, es la necesidad estratégica de la triple 'c': corredor es conectividad, es competitividad. Ahí está todo. Vamos a seguir insistiendo y defendiendo nuestro territorio para que las empresas de nuestra comunidad puedan competir en igualdad de condiciones». Además, subrayó: «Andalucía está creciendo, avanzando hacia posiciones de liderazgo, Andalucía puede ser locomotora, pero el tren no llega».