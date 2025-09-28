La restauración del Torreón de San Miguel saldrá a licitación por casi 380.000 euros La empresa Albaida Infraestructuras se hace con el contrato para acondicionar el entorno de los Torreones de Pescadería

El Ayuntamiento de Almería ha dado un nuevo paso en su compromiso con la puesta en valor del patrimonio histórico y la regeneración urbana del Centro Histórico, más en concreto en el barrio de Pescadería. La Junta de Gobierno Local aprobó el viernes la licitación de las obras de rehabilitación de la Torre de San Miguel, en Cabo de Gata, así como la propuesta de adjudicación de las obras de acondicionamiento del ámbito de Torreones, en el barrio de Pescadería.

«Con estas actuaciones no solo recuperamos espacios de gran valor histórico y social, sino que también generamos nuevas oportunidades turísticas, culturales y de convivencia, integrando nuestro patrimonio en la vida cotidiana de nuestros barrios y para el conjunto de la ciudad», destacó en un comunicado la portavoz municipal, Sacramento Sánchez.

La recuperación del Torreón de San Miguel –cuyo proyecto ha pasado ocho años en el limbo administrativo– cuenta con un presupuesto base de licitación de 377.915,11 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El Ayuntamiento de Almería aprobó la licitación de las obras, que incluyen el acondicionamiento ambiental de su entorno. La propuesta también incorpora la aprobación del pliego de condiciones que regirá esta contratación. Tras este paso y una vez publicado su anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se abrirá un plazo para la presentación de proposiciones de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.

De esta forma el Torreón de San Miguel, en el barrio de Cabo de Gata, será reconvertido en oficina de turismo y espacio expositivo. Este proyecto, presentado por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el pasado mes de junio, forma parte de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades que, en sus diferentes fases, contempla una inversión total de cinco millones de euros, sufragados al 50% entre Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía.

Mantiene el Ayuntamiento de Almería el objetivo de adjudicar e iniciar antes de final de año las obras y su culminación a lo largo del primer semestre del próximo año. El proyecto ahora por ejecutar, diseñado por el estudio 'Cano Lasso Arquitectos' y bautizado con el nombre de 'Torre Varada', busca mantener la autenticidad constructiva y arquitectónica del inmueble, construido hace 250 años bajo la dirección del ingeniero Tomás Warluzel D'hostel.

Torreones de Pescadería

De forma paralela, la Junta de Gobierno Local aprobó declarar que el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para la contratación de las obras del proyecto de acondicionamiento del ámbito de Torreones, en Pescadería, es la empresa Albaida Infraestructuras, por un importe de 249.653,55 euros. El plazo de ejecución del contrato será de cinco meses.

El acuerdo recoge además el requerimiento de presentación de documentación previa a la adjudicación al licitador propuesto como adjudicatario.

Esta actuación se enmarca en el programa de subvenciones para la regeneración y renovación urbana promovido por la Junta de Andalucía, que contempla una inversión global superior a tres millones de euros. Además de la mejora y adecuación del entorno de Torreones, dentro de esta iniciativa, se encuentran actualmente en ejecución los proyectos de rehabilitación del edificio de El Patio (1,8 millones de euros) y la mejora de 40 viviendas municipales en la calle Estrella Polar (1,3 millones de euros).

