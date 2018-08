El que resiste gana

Repentinamente Julia había cambiado de opinión, con tan mala suerte de que su viraje le pilló en mitad de un paso de cebra y con el semáforo parpadeando. Y así había sido porque la indecisión le duró medio trayecto. Lo que tardó en dar una docena de pasos a un ritmo cansino mientras que sus amigas estaban sanas y salvas ya en la otra acera. Julia se negaba a andar más. Había comido jamón, queso, churrasco con champiñones y algo de flan. Había bebido, también. Estaba hinchada como para que andase Rita.

«Me pillo un taxi», le dijo a sus amigas en argot juvenil mientras ellas le gritaban por su nombre como si estuviera con la cabeza apoyada en las vías del tren y ya llegase la locomotora. La señora se dio la vuelta como pudo, empuñó su bastón y esperó a que la llevasen a casa. Como una reina. Eran las 16.35 horas y su cansancio se debía a la marcha que se acababa de dar en la caseta municipal, que ayer acogió, por sexto año consecutivo, el homenaje de Feria a las mujeres. Julia fue una de las 1.150 invitadas a esta jornada tan entrañable como agotadora.

La cosa empezó como suele: a toda pastilla (que nadie lo malinterprete). Las puertas se abrieron a las 13 horas y las invitadas, que llevaban ya un buen rato haciendo cola, entraron medio corriendo como si dentro les esperase Fabio Testi con la pechera al aire. Había que coger sitio, vaya usted a saber por qué. Fue así como las mesas se fueron llenando de vida y los camareros comenzaron a servir la bebida, pues los entremeses ya estaban en la mesa. Duraron poco. Apenas el tiempo en el que tardaron en llegar las autoridades. La cosa iba tan rápida que ya a las dos un señor se subió al escenario para informar de que se había perdido un bolso.

Fue la primera vez que se usó el micrófono, ya no lo soltarían más. Mientras sobrevolaban ya platos de churrasco, apareció el alcalde y su cuadrilla de concejales, asesores y demás. Los acabaría aburriendo a todos a base de selfies con señoras que hasta hacían cola por estar con él. El éxito fue tal que se vino arriba y, subido al escenario, empezó a felicitar cumpleaños, a saludar como los Payasos de la Tele o a desearle a todo el mundo una buena juerga, como si fuera Tierno Galván en la Movida pero sin estupefacientes, sólo con jarras de cerveza y besos de Cazorla. El portavoz de Ciudadanos es un especialista en estas lides, un auténtico paseador infatigable. Quema suela como nadie entre mesas que va peinando como una cosechadora. No se deja ni una, para desgracia de un Rafa Burgos que está viendo que a este ritmo no llega a los 60. No fueron los únicos que se dejaron ver de la Corporación municipal, también Adriana Valverde hizo acto de presencia. Es su primera Feria como portavoz y eso lo notarán sus huesos, pues acabará molida. Ayer le cayeron besos, felicitaciones y también quejas. A esas horas ya había veredicto del jurado popular sobre la comida. Iba por barrios, nunca mejor dicho. El que no hubiera arroz sorprendió a muchas, si bien se ve que no importó demasiado porque a veces «el que ponen está 'guarracheao'», según dijo una señora experta en semántica.

Sobre las 15.15 horas empezaron las ya famosas visitas a la barra. «¿Tienes fanta de naranja?», le preguntó una señora al camarero como si hablara de neutrinos. Este, dentro de una barra de tres kilómetros de longitud, le respondió: «Para enterrarla». Y claro, la mujer se asustó. Tuvo que sonar Julio Iglesias por los altavoces para que se tranquilizara.

Mientras otra invitada se pedía una tónica por tercera vez en diez minutos, en el escenario se estaba llevando a cabo un concurso de trajes de gitana que se desarrollaría sin mucho entusiasmo a pesar de Mar Segura, la presentadora, que puso de su parte para que aquello acabase siendo un tostón. Y es que antes de la música hubo un sorteo con más ganadores que la noche de las elecciones. La cosa se alargó como para que hubiera gente dormida plácidamente y como para que el grupo musical que le tocaba romper caderas en la caseta se pensara si abortar o no la misión.

Mientras se iba y venía la música, en la barra ya tocaba pagar todo, por lo que se quedó desierta. El alcalde seguía con su periplo. Cuando llevaba ya tres horas de procesión le pidió una foto una agente de Protección Civil, tras esto consideró que era suficiente. Se acabó yendo sin comer más allá de las 16.30 horas, pero claro, no se lo dijo a nadie allí porque le hubieran dado churrascos hasta que reventase. Y de postre, una «rebequita que de noche refresca, hijo».

Llegaría a casa más flaco que un palo pero se libró del baile, que puso punto final a una juerga a coste cero y bien merecida para todas por saber disfrutar de la vida cuando toca.