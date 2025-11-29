Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Residencias y centros sanitarios de Almería, de nuevo, con mascarillas

La Junta de Andalucía activará «un plan de acción propio» para prevenir la virulencia que se espera en esta temporada de gripe que incluye el uso de este tipo de protección

EP

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:46

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, avanzó ayer que Andalucía activará un «plan de acción propio» ante la gripe para adelantarse «a ... la virulencia que se prevé esta temporada» y publicará una orden el próximo lunes 1 de diciembre para recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores.

