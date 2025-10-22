Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Residencial 21' para usuarios de Asalsido supera el 40% de ejecución

«Gracias a este nuevo proyecto, las personas con discapacidad intelectual van a poder contar con un hogar que recoja todas sus necesidades, inclusivo y adaptado», ha destacado el subdelegado

Bernardo Abril

Almería

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:30

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado este miércoles las obras del proyecto 'Residencial 21', impulsado por la Asociación almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido), que se iniciaron el pasado 3 de marzo y actualmente superan el 40% de ejecución.

Con este proyecto, la entidad que cuenta con 214 socios y atiende a 392 familias en la provincia, da un nuevo paso en su labor de atención a las personas con discapacidad intelectual, mediante una iniciativa pionera en Almería que contempla la creación de dos centros adaptados a diferentes necesidades.

El primero será un residencial para adultos con 43 plazas, que ha recibido una subvención de tres millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, procedente de los fondos Next Generation, y que cubrirá el 80% del coste total del proyecto. El segundo centro estará destinado a personas gravemente afectadas y contará con 16 plazas.

Imagen principal - &#039;Residencial 21&#039; para usuarios de Asalsido supera el 40% de ejecución
Imagen secundaria 1 - &#039;Residencial 21&#039; para usuarios de Asalsido supera el 40% de ejecución

«Gracias a este nuevo proyecto, las personas con discapacidad intelectual van a poder contar con un hogar que recoja todas sus necesidades, inclusivo y adaptado, un espacio muy demandado por ellas mismas y por sus familiares y que pronto será una realidad gracias al empuje de Asalsido y al apoyo de las administraciones», ha señalado Martín en una nota.

El residencial

La primera fase del 'Residencial 21' incluirá 36 apartamentos que se levantarán en un solar anexo a la sede de la entidad, con la previsión de que las obras finalicen en el verano de 2026.

El subdelegado del Gobierno ha destacado el apoyo que el Gobierno de España da a Asalsido, como ya hizo en 2007 con motivo de la construcción y puesta en servicio de la actual sede. «En esta ocasión, se ha posibilitado que una línea de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, sea gestionada por la administración autonómica para el desarrollo de este proyecto», ha añadido.

