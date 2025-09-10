La residencia de FAAM alcanza el 12% de ejecución y abrirá sus puertas en junio del año próximo 'Vivir como en casa' contará con 50 plazas para personas gravemente afectadas,18 habitaciones individuales y 16 dobles

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, continúa con la ejecución de uno de sus proyectos más importantes de este año, la construcción de la nueva residencia para personas con discapacidad física 'Vivir como en casa', ejecutado gracias a los fondos NextGeneration a través de la línea de ayudas de la Consejería de Inclusión Social de la Junta dirigidas a la construcción de centros de día y residencias para personas con discapacidad. La residencia abrirá sus puertas en junio de 2026.

Ayer por la mañana, las principales responsables institucionales de Almería visitaron el estado de las obras, ejecutado hasta el momento en un 12%, es decir la obra continua en fase de estructura, la semana pasada fueron hormigonados los pilares de la última planta y en esta semana está previsto comenzar con los trabajos de encofrado del último forjado.

Valentín Sola, presidente de la entidad, ha vuelto a agradecer la colaboración de las distintas organizaciones ya que la puesta en marcha de este proyecto repercutirá en toda la sociedad almeriense, por otra parte, ha señalado que «el centro residencial va a ser gestionado atendiendo al nuevo modelo de cuidados, buscando mejorar la calidad de vida de los residentes, promoviendo su autonomía y ofreciendo un enfoque más humanizado y personalizado en el cuidado».

La futura residencia contará con 50 plazas para personas gravemente afectadas, 18 habitaciones individuales y 16 dobles y estará formada por 5 unidades de convivencia con 10 personas.

Desde la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, delegada del gobierno, ha felicitado a FAAM por la evolución de estas obras a las que la Junta ha destinado casi 3 millones de euros.

Desde la diputación, su vicepresidente, Ángel Escobar, ha mostrado su mayor satisfacción ya que cada día es más palpable este proyecto que repercutirá en toda la provincia. «El proyecto que hoy visitamos es fruto del esfuerzo conjunto de las administraciones. En este caso, la Diputación Provincial de Almería ha cedido aproximadamente 3.000 metros cuadrados de espacio para la puesta en marcha de este centro residencial», ha explicado. Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha desgranado que desde el ayuntamiento también han colaborado aprobando una ordenanza para que las entidades sin ánimo de lucro estén exentas del pago del impuesto de construcción.