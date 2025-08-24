Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exterior del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería. N. E.

Rescatados siete magrebíes en una patera localizada en Cabo de Gata

Los varones viajaban en una patera localizada a 28 millas náuticas de la costa

E. P.

Almería

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:20

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a un grupo de siete varones de origen magrebí que viajaban en una patera localizada a 28 millas náuticas de Cabo de Gata, en la costa de Almería, según han informado fuentes del organismo.

La embarcación fue avistada por el buque 'Spen Pontos' sobre las 4.30 horas de esta madrugada, quien dio posteriormente el aviso al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) para indicarle su posición y permaneció junto a la patera para escoltarla mientras llegaba la unidad.

Tras la alerta, se movilizó a la Salvamar Spica, que procedió al rescate de los ocupantes. Así, sobre las 6.45 horas se produjo el rescate de las siete personas que se encontraban dentro de la patera --una neumática-- y fueron trasladados finalmente al puerto de Almería alrededor de las 9.00 horas, finalizando así la intervención.

