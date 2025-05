Repullo afea desde Almería que el Gobierno central «no se toma en serio a Andalucía»

A. M. Almería Jueves, 8 de mayo 2025, 14:08 Comenta Compartir

«Doscientos millones de euros y deuda cero, más inversiones en municipios, grandes proyectos, infraestructuras, lograr que el reto demográfico se transforme en buenos datos y más vecinos en los pueblos de Almería. En resumen, responsabilidad, transparencia, previsión y gestión». Así ha defendido este jueves el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, la gestión del Partido Popular en esta provincia.

Para Repullo «cuando no hay buena gestión, no hay responsabilidad. Cuando no hay buena gestión, no hay transparencia. y cuando no hay buena gestión, no hay previsión». Por eso, en su opinión, «a España no le va bien. Porque tiene un presidente del Gobierno que sólo busca sobrevivir y sólo busca culpables en aquellos hechos que ellos no quieren asumir y sólo».

Según ha explicado, «un presidente que sólo ve las instituciones como lugares que conquistar y solamente prima la afinidad personal y política al talento. Por eso no nos va bien. Por eso tenemos apagones históricos, un empobrecimiento constante de los servicios públicos y la peor red ferroviaria que nunca hemos visto, y por eso se propagan mentiras desde los canales oficiales que están controlados por el Gobierno de España».

Así, durante una rueda de prensa ofrecida en la capital almeriense junto al presidente provincial del PP de Almería, Javier Aureliano García, el secretario general de los populares andaluces ha recordado que «tras el apagón cerca de 180.000 vecinos de las comarcas del Levante, Almanzora y Los Vélez fueron los últimos de España en recuperar la electricidad». Una circunstancia que pone de manifiesto que «Almería necesita inversiones en infraestructuras eléctricas, en conexiones y en seguridad ferroviaria».

Sin embargo, Antonio Repullo ha señalado que «la primera reacción del PSOE tras el caos ferroviario del pasado lunes no fue buscar una solución ni atender a las personas que se quedaron encerradas en trenes. Su reacción fue criticar a los que nos solidarizamos con las personas que lo estaban pasando mal». «Ese es su nivel», incide.

Por ello, se ha cuestionado: «¿Qué funciona bien en este país? ¿Qué problema ha solucionado Pedro Sánchez en los casi seis años de gobierno socialista? ¿La vivienda, la financiación autonómica, la inmigración, el estado de las carreteras, la gestión ferroviaria, la red eléctrica? No ha mejorado nada».

Desde su punto de vista «Sánchez lo único que ha mejorado es la carrera laboral de su esposa, las oportunidades de las amigas de sus ministros, recaudar de manera voraz y achicharrar a impuestos a los españoles, dar la amnistía a los independentistas, y mejorar la ópera de Badajoz de la mano de su hermano o aliviar las penas a los violadores de la mano de la ley del Sólo Sí es Sí. Esos son los méritos del PSOE y de Sánchez».

Y apunta también como ejemplo «el reparto de menores migrantes no acompañados. Un tema tan delicado, que tanto rigor y garantías exige, tratado con frivolidad y oscurantismo. Dando privilegios a los independentistas y no dando lo que necesita Andalucía, que son más recursos para atender a estos menores y más información».

Andalucía, «la gran olvidada del Gobierno de Sánchez»

Antonio Repullo se ha mostrado convencido de que «el Gobierno de Pedro Sánchez no se toma en serio a Andalucía. En primer lugar, porque no cuadra en sus cálculos electorales para mantenerse en el poder. Y, en segundo lugar, porque Andalucía ha dejado de creerse sus promesas falsas».

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que «Andalucía ha decidido optar por otro. Hemos optado por la competitividad, por el futuro, por la reindustrialización y también por ser un ejemplo en sostenibilidad. Un patrimonio energético que no está sabiendo aprovechar el Gobierno de Sánchez porque nos lastra con infraestructuras del pasado y una falta de inversión impresionante, utilizando las tragedias para sus debates polarizados y sectarios que es donde mejor se mueve». Así las cosas, el secretario general del PP de Andalucía ha asegurado que «el Gobierno de Sánchez falla a España y falla mucho a la provincia de Almería».

«Andalucía no le debe nada a Pedro Sánchez», ha remarcado argumentando que «esta tierra está liderando los rankings de energías renovables, de exportaciones, de empleo y lo hacemos con talento, con esfuerzo y con políticas adecuadas a los grandes desafíos de nuestro tiempo y a las necesidades de nuestros vecinos. Y todo ello lo hacemos pese al bloqueo de Sánchez y el ruido permanente de su delegada en Andalucía, María Jesús Montero».

Diálogo y alianza

Según ha dicho, «el Partido Popular es el partido de la gente. El partido de la verdad. El partido del rigor. Un partido que se toma en serio Andalucía. Que trabaja por Almería. Ese es nuestro compromiso: madurez y trabajo».

Por eso, se ha puesto en marcha el programa 'Andalucía a tu lado', un universo de diálogo con la sociedad y de alianzas con los andaluces, con el objetivo de trabajar unidos para mantener a Andalucía en una «zona segura» alejada del populismo y de politiqueo, y preservar el diálogo y el consenso del ruido y la crispación que nos quieren traer María Jesús Montero y el PSOE.

Se trata de establecer un diálogo permanente con los almerienses y con todos los andaluces, un programa de «escucha activa» para estar «conectados a sus retos y alineados en las soluciones a sus problemas» con el fin último de seguir transformando Andalucía «proyecto común de futuro, convivencia y progreso».

En definitiva, la Vía Andaluza que representa el liderazgo de Juanma Moreno y también el Partido Popular de Andalucía. «Un partido que se dedica a construir puentes en lugar de trincheras, que convierte la discrepancia en diálogo y un partido que reconcilia desde la libertad, la convivencia y la pluralidad. pero siempre reivindicando con firmeza aquello que es justo para los andaluces».

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha puesto en valor la importancia de estar cerca de la gente, escuchar, proponer y construir juntos el futuro, y ha anunciado que el PP va a llevar a cabo una serie de foros que recorrerán toda la provincia denominados «Almería a tu lado» en los que se escuchará a los almerienses, se dialogará y se buscarán respuestas reales a los problemas reales.

«Este es el ADN del PP de Andalucía y del PP de Almería, escuchar primero y actuar en consecuencia», ha insistido, mientras «el PSOE sigue instalado en la confrontación, en la división y en la política de trincheras».

Los foros que se van a llevar a cabo en la provincia son los siguientes: Industria Sostenible y Empleo en Andalucía; Movilidad, Vivienda y Futuro en Andalucía; Agua y Futuro en Andalucía,; Cultura y Futuro en Andalucía; Oportunidades de Futuro en Andalucía; Formación para la Andalucía del Futuro; Foro Salud; Turismo y Futuro Sostenible en Andalucía; Futuro Sostenible en Andalucía; Ciudades de Futuro; Quedada Joven.