La renovación del alumbrado del Paseo de El Toyo estará lista en días El Ayuntamiento de Almería invierte más de 40.000 euros en la sustitución de 46 columnas y la mejora del entorno urbano

R. I. Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:40 | Actualizado 17:51h.

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, espera culminar en los próximos días las obras de sustitución de 46 soportes de alumbrado público en el Paseo de El Toyo, trabajos que se vienen ejecutando a lo largo del verano en el tramo comprendido entre la rotonda de la AL-3115 (junto a Interalmería TV) y el Paseo Marítimo de Retamar.

La actuación, con una inversión municipal de 40.146,21 euros, permite renovar por completo las condiciones actuales de esta vía principal de la barriada en lo que se refiere a alumbrado público.

Los trabajos han consistido en el desmontaje de las antiguas columnas y su sustitución por la instalación de nuevas columnas de acero galvanizado troncocónicas de 10 metros de altura, con protección anticorrosión en la base. Asimismo, se ha procedido a la renovación del cableado, la cimentación y la reposición del pavimento en las zonas de intervención.

El concejal responsable del Área, Antonio Urdiales, ha subrayado que «esta actuación forma parte del plan continuado de renovación del alumbrado de la ciudad, identificando las zonas que más necesitan adecuación. En este caso, además de sustituir las 46 columnas, hemos reforzado la protección contra la corrosión y renovado todo el sistema eléctrico asociado. La obra, con un plazo de tres meses, se encuentra ya en sus últimos detalles y concluirá en los próximos días».

Con esta intervención, el Ayuntamiento mejora tanto la seguridad y eficiencia del alumbrado como la imagen estética del entorno, afectado en los últimos años por el desgaste propio del viento y la exposición al ambiente marino.

En esta línea, Urdiales ha adelantado que el consistorio seguirá a lo largo de los próximos meses actuando en otras zonas de la ciudad y con nuevas e importantes inversiónes que se darán a conocer en breve.