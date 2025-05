Las renovables se estancan: «Hemos llegado al máximo que pueden evacuar nuestras líneas»

Alicia Amate Almería Sábado, 3 de mayo 2025, 22:56 Comenta Compartir

Almería es la provincia con más horas de sol al año de España. Sin embargo, no es la que más energía fotovoltaica genera, incluso a pesar de ser un territorio pionero en su investigación. Una paradoja que, según explica Alfredo Alcayde, profesor de Ingeniería Eléctrica de laUniversidad de Almería, tiene que ver con la falta de infraestructuras para el transporte de la energía.

«Hoy por hoy no podemos construir ninguna planta nueva de renovables en Almería porque no somos capaces de exportarlo porque ya hemos llegado al máximo que pueden evacuar nuestras líneas», explica el experto.

La solución a esta problemática pasaría por la construcción de nuevas líneas en esta isla energética que es Almería. En proyecto, de hecho, se encuentra la de Baza, aunque en la página web de Red Eléctrica no se aportan fechas de ningún tipo para su puesta en funcionamiento. Esta línea, cabe recordar, es una demanda histórica de los municipios, sobre todo del Norte de la provincia, para poder impulsar su desarrollo industrial.

«Somos la provincia con más horas solares de España, la más productiva a nivel fotovoltaico, pero no podemos instalar más porque no podemos evacuarlo», concluye y expone que, entre las principales consecuencias, se encuentra que «muchos proyectos se están dirigiendo hacia la provincia de Granada»: «Se están llevando hasta otras provincias porque no tenemos la infraestructura necesaria».

El uso o no de energía nuclear influye «poco» en la recuperación

Mientras se continúa investigando sobre las causas que dejaron a cero el suministro eléctrico en España y Portugal al inicio de esta semana, las centrales nucleares se cuelan en el debate público. Alargar su vida, desmantelaras... La postura del actual Gobierno es la transición hacia un sistema energético basado en renovables, a las que culpan desde algunos ámbitos de la crisis vivida. ¿Es así? El profesor de Ingeniería Eléctrica Alfredo Alcayde asegura que «poco» habría variado la situación con más actividad nuclear porque había que proceder a la reactivación «muy paulatinamente».

Sí que ha valorado positivamente, a pesar de todo, el modo en que se ha actuado para el control de esta crisis sin precedentes y que requería una intervención muy planificada: «Desconectaron y empezaron a conectar poco a poco. En algunos sitios, a las cinco y media o seis de la tarde ya tenían luz». No fue este el caso de Almería, donde hasta el día siguiente no se consiguió normalizar.