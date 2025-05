Renfe anuncia que la estación de Huércal-Viator ya es comercial

R. I. Almería Lunes, 19 de mayo 2025, 18:50 Comenta Compartir

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería da la bienvenida a la calificación de estación comercial para las instalaciones de Renfe en Huércal-Viator que se había anunciado el pasado mes de febrero, pero que todavía no se había materializado. José Carlos Tejada, coordinador de esta plataforma ciudadana, recuerda que era una reivindicación que «desde la mesa se lleva planteando a Renfe desde hace más de diez meses. Siendo estación comercial aquellos viajeros que se puedan trasladar con sus propios recursos siempre tendrán garantizada la salida y llegada de los trenes a esta estación». Además, Tejada recuerda que se abre la posibilidad de que los viajeros «puedan viajar con su mascota e, incluso, ya pueden acceder con sus bicicletas si lo desean».

La calificación de la estación de Huércal-Viator como comercial supone que los viajeros podrán adquirir los billetes para todos los trenes como estación de origen o destino, es decir, que ya no será necesario acudir a la estación de Renfe en la capital para trasladarse en autobús hasta Huércal-Viator y de allí a la capital a su regreso como ocurría hasta ahora. Ahora bien, como se trata de una medida temporal hasta que los trenes tengan como origen o destino la capital, en la estación de Huércal-Viator no se podrán comprar los billetes, sino que se tendrá que hacer de manera telemática o en las taquillas de la estación de Renfe de Almería.

Por otro lado, al estar considerada como estación no accesible no se prestará el servicio de asistencia Adif Acerca para los clientes con necesidades especiales con origen o destino en Huércal-Viator. No obstante, se garantizará la accesibilidad facilitando las asistencias a estos viajeros durante el intercambio del tren al autobús y del autobús al tren en las estaciones de la capital y Huércal-Viator.

Tejada asegura que se trata de «una buena noticia que ha tardado en llegar, pero que valoramos desde la mesa de manera positiva ya que por ahora todavía nos queda bastante tiempo para estar en Huércal-Viator». Asimismo, el coordinador de la Mesa del Tren asegura que la plataforma «seguirá trabajando para que por parte de Renfe se haga accesible esa estación con el fin de que en un futuro el tren de cercanías tenga parada en esta estación por lo que por parte de Adif se tiene que empezar a plantear la accesibilidad universal en las instalaciones de la estación».