Relojes y dinero en efectivo intervenidos en los registros. N. E. / G. C.

Relojes Rolex, un teléfono satelital y de encriptado de criptomonedas: los artilugios de la banda

La Guardia Civil asesta un golpe «histórico» a una organización que ostentaba relojes y joyas que son símbolo de un status muy elevado

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

La organización criminal ostentaba todo tipo de lujo y, además, lo exhibía. Las aprehensiones en las viviendas han puesto en evidencia el poder que ostentaba ... el cabecilla de la organización dentro de su actividad.

