Relojes Rolex, un teléfono satelital y de encriptado de criptomonedas: los artilugios de la banda

La organización criminal ostentaba todo tipo de lujo y, además, lo exhibía. Las aprehensiones en las viviendas han puesto en evidencia el poder que ostentaba ... el cabecilla de la organización dentro de su actividad.

A modo de ejemplo, la Guardia Civil ha intervenido, entre otras cosas, 24 relojes de alta gama de diferentes marcas como Tissot, Guess, Michael Kors, Emporio Armani, Diesel y Rolex; de este último, los agentes valoran en 70.000 euros su valor en el mercado mientras que otros rondarían los 30.000 y 50.000 euros. También han requisado un juego de seis cucharas de plata de Dubái y hasta 15 cámaras de videovigilancia –que certificaban la seguridad con la que protegían la finca–. Entre los materiales que también han aprehendido destaca, según explican fuentes cercanas a la investigación, un bloqueador de dispositivos de GPS que pretendía «evitar» la acción del cuerpo policial.

Ampliar Teléfono encriptado y, detrás, un teléfono satelital y el portátil. N. E.

Además, entre los efectos mostrados en la Comandancia de Almería se observa un teléfono satelital global, que tiene el objetivo de evitar ser detectado y, por otra parte, un teléfono encriptado de criptomonedas, que pretende eludir la posible existencia de inversiones «procedentes de los beneficios de la actividad delictiva».

En otro de los registros se decomisó un ordenador portátil y útiles empleados para la manipulación de droga, como, por ejemplo, una envasadora y armas para proteger el estupefaciente.

Una chaqueta guardaba el dinero

Los registros domiciliarios desarrollados por 120 agentes de la Guardia Civil, de forma simultánea y autorizados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Berja, permitieron aprehender material de interés que evidencia la magnitud de la organización criminal que operaba en la provincia almeriense.

Por ejemplo, los agentes que participaron en estos decomisos hallaron en una chaqueta de traje –en el interior de un armario– billetes de 500 y 50 euros. Se localizó en uno de los bolsillos interiores 750 euros en billetes de 50 y hasta 9.000 euros en billetes de 500 durante la inspección.