Relevo en cuatro unidades de La Legión

Relevo colectivo el que se ha celebrado en cuatro unidades de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión. En esta última semana, la Base Álvarez de Sotomayor (Viator) ha realizado los actos de sus correspondientes unidades –Jefe de Estado Mayor, VII Bandera 'Valenzuela', Grupo de Artillería y Grupo Logístico– por cumplir el tiempo de mando reglamentario de tres años.

El primero de los actos se realizó en la sala 'Rey Alfonso XIII' y el teniente coronel Francisco Manuel Palomino Benítez asume el mando de la Jefatura de Estado Mayor del Cuartel General de la Brigada de La Legión, relevando en el cargo al teniente coronel Enrique Jesús Moreno Esteban. La misión primordial de esta jefatura es la de informar técnicamente a los jefes superiores, distribuir las órdenes y procurar y vigilar su cumplimiento.

El Patio de Armas ha acogido el resto de los actos en Viator. En el mando de la VII Bandera 'Valenzuela' el teniente coronel Carlos Espinosa Rubio releva al teniente coronel Miguel Angel Hilario Santiago. Junto con la VIII Bandera 'Valenzuela' forman el Tercio 'D. Juan de Austria' 3º de La Legión. Unidad de Infantería de una gran flexibilidad y versatilidad, con aptitud para actuar en un amplio espectro de escenarios y misiones.

El teniente coronel Antonio Muñoz Gómez releva al teniente coronel José Ignacio Jimenez Varo, en el mando del Grupo de Artillería de Campaña. La unidad facilita la maniobra de la Brigada proporcionando apoyos al combate mediante la ejecución de fuegos terrestres potentes, precisos y profundos, así como defensa antiaérea a baja y muy baja altura.

En el Grupo Logístico, el teniente coronel José Francisco Rivera Guirado releva al teniente coronel Arturo Teruel Valle. La misión del Grupo Logístico consiste en proporcionar todos los apoyos logísticos que requieren las unidades de la Brigada en transporte, mantenimiento, abastecimiento y asistencia sanitaria, principalmente, entre otros. El Grupo dispone de variedad de medios para desarrollar sus cometidos.