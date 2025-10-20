Relanzan la Casa Club del Campo Municipal Alborán Golf de El Toyo con un nuevo proyecto más funcional y sostenible La modificación del proyecto permitirá ejecutar las obras en fases sin afectar al funcionamiento del campo y garantizará el cumplimiento de los plazos para conservar la financiación europea

R. I. Almería Lunes, 20 de octubre 2025, 14:20

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local la modificación del proyecto básico y de ejecución de la Casa Club que construirá en el Campo Municipal 'Alborán Golf', en la urbanización El Toyo, con un presupuesto base de licitación de 1.479.741,73 euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

La portavoz del Equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, ha explicado que esta nueva licitación responde al incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la empresa adjudicataria anterior, lo que ha obligado al Ayuntamiento a plantear la rescisión del contrato, actualmente pendiente del aval del Consejo Consultivo de Andalucía.

En paralelo, el Consistorio ha trabajado en la reubicación y faseado – dos fases - del proyecto, que permitirá iniciar la primera unidad funcional y que esta quede finalizada en el plazo de seis meses, sin interferir en el funcionamiento actual del campo de golf y evitando demoliciones innecesarias o instalaciones provisionales.

La nueva ubicación, a escasos metros de la original, mejora el acceso desde la vía pública y la conexión con los aparcamientos. Concretamente el proyecto aprobado desplaza el edificio, dentro del Campo Municipal, a la esquina superior izquierda de la parcela, junto a la rotonda entre la Calle de los Juegos de Barcelona y la Avenida de los Juegos del Mediterráneo.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto mantiene su configuración original, aunque se ha recalculado la cimentación y estructura para adaptarse al nuevo emplazamiento, incluyendo un estudio geotécnico complementario. También se ha ajustado el presupuesto, con un incremento del 8% debido al encarecimiento de los materiales y al nuevo planteamiento por fases.

Sánchez ha subrayado que esta actuación responde a una demanda de los usuarios y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Cabo de Gata Paraíso del Turismo Activo', financiado con fondos europeos.

El proyecto, denominado 'Mediterráneo', se inspira en la arquitectura tradicional y contempla una superficie construida de 913,46 m², con espacios como recepción, oficinas, vestuarios, cuarto de palos y zona de restauración. Destaca por su diseño bioclimático, con patio interior, doble fachada, cubierta ajardinada y placas solares, además de zonas exteriores de disfrute y posibilidad de futuras ampliaciones.