Rehabilitación en marcha: los primeros edificios de 'Los Pintores' ya tienen nuevo aspecto

Los primeros resultados ya son visibles en los bloques de edificios que están siendo objeto de un 'lavado de cara' y rehabilitación en la conocida ... zona de 'Los Pintores', en el Barrio Alto de Almería. Estas actuaciones forman parte de la rehabilitación de viviendas impulsada por la empresa municipal Almería XXI dentro del Programa 1 del Plan Ecovivienda, diseñado por la Junta de Andalucía con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Transportes.

Las obras, que comenzaron en junio, incluyen la renovación integral de la envolvente de los edificios, fachada, cubierta y huecos, la implantación de energías renovables para agua caliente sanitaria y diversas acciones de urbanización.

Ya se pueden ver las primeras fachadas totalmente renovadas, que devuelven un aire fresco a bloques que datan de 1955, con más de 70 años de vida y algunos de los cuales llevaban décadas sin ningún tipo de mantenimiento. Por tanto, hasta ahora en algunos de estos edificios se observaban zonas con acumulación de humedades, desprendimientos de la fachada y pintura desconchada.

Mejora energética y nueva imagen

En esta zona de Almería, el plan de mejora energética beneficiará finalmente a 13 bloques de pisos situados entre la Carretera de Ronda y la Rambla Federico García Lorca. La inversión inicial asciende a 6,7 millones de euros, beneficiando a unas 80 familias. Cada proyecto de eficiencia energética tiene un coste medio de 150.000 euros, de los que se subvenciona el 80%. Una actuación similar está planificada en pisos del barrio del Zapillo.

Para facilitar las actuaciones, el Ayuntamiento, a través de un intermediario urbanístico, ha organizado reuniones con las comunidades de propietarios incluidas en el plan. Estas se han ido desarrollando desde 2024, incluyendo información sobre las posibles opciones y costes, al tiempo que los requisitos a cumplir por los vecinos, muchos de los cuales ya han desembolsado algunas cantidades en concepto de licencia de obra.

Reuniones y acuerdos previos de los vecinos

Este gestor también ha colaborado en la tramitación de solicitudes, incluidas las líneas de subvención por vulnerabilidad, de las que se han beneficiado once familias para afrontar la parte alícuota correspondiente. Cabe destacar que todas las comunidades de propietarios han aprobado por unanimidad las actuaciones antes de iniciar los trámites, lo cual ha requerido que todas se hayan comprometido a hacer frente a los costes que no son cubiertos por la subvención. En algunos bloques se ha decidido la instalación de ascensor para mejorar la accesibilidad.

El ámbito de actuación en la zona de 'Los Pintores' está delimitado por la avenida San Juan Bosco, la rambla Federico García Lorca y la Plaza Acequieros del Barrio Alto, donde se concentran alrededor de treinta bloques, aunque no todos se han adherido al programa. La inversión destinada a esta área asciende a 4.194.000 euros, con el objetivo de modernizar y mejorar la eficiencia energética de estas viviendas, al mismo tiempo que se revitaliza el entorno urbano.