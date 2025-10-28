Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los primeros edificios de 'Los Pintores' en lucir una nueva fachada.

Rehabilitación en marcha: los primeros edificios de 'Los Pintores' ya tienen nuevo aspecto

Las fachadas de los primeros bloques del Barrio Alto muestran los avances de la rehabilitación energética impulsada por Almería XXI dentro del Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:04

Los primeros resultados ya son visibles en los bloques de edificios que están siendo objeto de un 'lavado de cara' y rehabilitación en la conocida ... zona de 'Los Pintores', en el Barrio Alto de Almería. Estas actuaciones forman parte de la rehabilitación de viviendas impulsada por la empresa municipal Almería XXI dentro del Programa 1 del Plan Ecovivienda, diseñado por la Junta de Andalucía con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Transportes.

