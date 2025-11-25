Los registros de la UCO se centran en las cajas de seguridad, contratos de empresas y gastos de viajes

Las conversaciones del grupo de WhatsApp 'Naranjito', compuesto por Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Óscar Liria, permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) hilar ... un entramado que iba más allá de la adquisición de un contrato urgente de material sanitario durante la pandemia. Las presuntas 'mordidas' estaban orquestadas, en el sentido literal, entre las 'muelas' de los presuntos implicados. Conocían lo que estaban haciendo y esta segunda fase del caso se ha centrado en indagar las presuntas irregularidades en contratos menores de obras públicas de la Diputación Provincial.

El juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, da cuenta de esto en el auto de registro, al que ha accedido IDEAL, y dio luz verde a la UCO a adentrarse en los domicilios de García, Giménez, el alcalde de Fines y su hijo así como del técnico de la Institución provincial y diferentes oficinas y empresas. Entre otros cometidos, estaban autorizados a «adoptar medidas de vigilancia convenientes» para evitar la destrucción de pruebas, concierto entre investigados y envíos de documentos o datos.

Desde las siete de la mañana, los agentes de la Guardia Civil accedieron de forma simultánea a los inmuebles y, entre todos los requisitos, resalta en el informe la autorización para bloquear e impedir el acceso de la caja de seguridad de Javier Aureliano García –y los cuatro implicados– así como sus cuentas bancarias, depósitos, móviles, tablets, ordenadores y el «clonado» o «copiado-volcado» de las comunicaciones privadas en los dispositivos.

El Grupo de Delincuencia Económica tenía autorización de «intervenir dinero en efectivo, obras de arte, joyas y similares» con valor económico «notable» que pueda servir la «correcta averiguación del patrimonio y nivel de gasto de los investigados». En la sede de la Diputación Provincial pidieron los expedientes de contratación adjudicados desde 2016 hasta la actualidad a la mercantil O.Y.C. Servicios Urbanos S.L. La empresa estaría en el punto de mira de la investigación ya que habría estado controlada por «terceras personas» que habrían sido interpuestas por el alcalde de Fines y su hijo desde el 1 de septiembre de 2017. Y, de todo ello, la empresa habría recibido «de forma fraudulenta» hasta 17 contratos públicos de la Diputación y el Ayuntamiento con importes de 1.126.573,97 euros.

También se pidieron expedientes a GESA Andalucía 2004 S.L. En esta línea, pidieron los contratos relativos al Programa Acelera 2020 de la Diputación Provincial –adjudicados a la empresa Construcciones Sánchez García e hijos; a Indalplaga Sanidad Ambiental;a Albaida; a Avein Obras y Servicios o al Grupocopsa–, el Programa Acelera 2020, el Programa PIBIO de 2018 y de 2019. En esta línea, también buscaban el Programa PCEM 2018 y 2019.

Ampliar

La UCO solicitó el expediente de contratación de las obras del cementerio municipal de Bacares o los expedientes adjudicados a Inversiones y Promociones Tagilis y Constíjola. En los siguientes puntos figura el expediente para la contratación de las obras de adecuación de la piscina municipal de Chirivel –adjudicado a Inversiones y Promociones Tagilis por 93.709,44 euros– y la contratación del cementerio de Senés –por 44.774,26 euros–. También pidieron el contrato de la sustitución de la red de abastecimiento en Tabernas –adjudicado por 39.500 euros–.

Ampliar

El quinto punto desglosa la petición del listado de los expedientes de contratación a los que hayan concurrido las mercantiles O.Y.C. Servicios Urbanos S. L. y GESA Andalucía 2004 y que «no fueron finalmente adjudicatarias». En esta línea, detallan la petición de «las invitaciones» enviadas a las mercantiles para participar en la contratación. «Todo ello entre 2016 y 2025», recoge el informe. Además, pidieron la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (Rolece) de la mercantil Big Up Marketing & Comunication S. L.

Prohibición «absoluta»

En medio de toda la documentación burocrática requerida, los agentes solicitaron la documentación relativa a los gastos de viaje institucional a Madrid de Javier Aureliano García en compañía de su jefa de gabinete de prensa para asistir a la FEMP.

Al Ayuntamiento de Fines le requirieron «de forma inmediata», los expedientes de contratación adjudicados a O.Y.C. Servicios Urbanos y GESA Andalucía 2004 desde 2016 hasta la actualidad y las empresas que hayan concurrido a las licitaciones publicadas y que no hayan sido adjudicadas;también se pidió las invitaciones a mercantiles para que participen. Al administrador de la agencia de viajes Fines Travel S. L. le pidieron aportar información de los viajes que hubiera organizado en favor de Óscar Liria y Javier Aureliano García.

De otro lado, se acordó la prohibición «absoluta» de la venta de los vehículos de GESA Andalucía 2004 S. L. y de las propiedades que estén a titularidad del expresidente Javier Aureliano García y el exvicepresidente Fernando Giménez.