Registros de la UCO en la vivienda de Javier Aureliano García. EFE

Los registros de la UCO se centran en las cajas de seguridad, contratos de empresas y gastos de viajes

La mercantil OYC Servicios Urbanos habría recibido «de forma fraudulenta» hasta 17 contratos públicos de la Diputación y el Ayuntamiento de Fines por más de un millón

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

Las conversaciones del grupo de WhatsApp 'Naranjito', compuesto por Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Óscar Liria, permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) hilar ... un entramado que iba más allá de la adquisición de un contrato urgente de material sanitario durante la pandemia. Las presuntas 'mordidas' estaban orquestadas, en el sentido literal, entre las 'muelas' de los presuntos implicados. Conocían lo que estaban haciendo y esta segunda fase del caso se ha centrado en indagar las presuntas irregularidades en contratos menores de obras públicas de la Diputación Provincial.

