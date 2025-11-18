Registros de sol a sol: García y Giménez salen de la Diputación con la UCO

La calle Navarro Rodrigo de Almería ha sido durante toda la jornada de este martes un hervidero de medios de comunicación. A primera hora, con ... el sol prácticamente sin terminar de despuntar en el cielo almeriense, se tuvieron las primeras indicaciones sobre el posible arresto de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, y, su segundo de a bordo, Fernando Giménez.

La mañana avanzaba, los medios se agolpaban a las puertas del Palacio Provincial y los comentarios de los transeúntes dejaban claro que, sin lugar a dudas, era el tema más relevante de la jornada. No había llegado el medio día y, ya sí, se podía confirmar que el presidente y el vicepresidente de la Diputación habían sido detenidos por la Guardia Civil.

Los detalles sobre el amplio dispositivo de la UCO se iban conociendo con cuentagotas. La intervención se desarrollaba no solo en la Diputación de Almería sino también en el Ayuntamiento de Fines y en las viviendas y empresas de los siete detenidos. De hecho, los registros domiciliarios fueron los primeros en ejecutarse por lo que hasta que no concluyeron no se trasladó hasta el Palacio Provincial a García y Giménez.

Llegaron a mediodía, entre las 12.30 y las 13 horas, los vehículos con los agentes judiciales y miembros de la UCO que custodiaban a los principales responsable de la entidad provincial (hasta ayer) al garaje de la Diputación de Almería. Cristales tintados evitaban ver con claridad quiénes viajaban en los asientos traseros, aunque la silueta de Javier Aureliano García parecía dibujarse en uno de los turismos.

A partir de ahí, horas de silencio. Minutos después de las 17.30 horas, cinco horas después, volvieron a verse los mismos coches con el dispositivo judicial y policial abandonando las instalaciones. De nuevo, en los asientos traseros, se podían ver las figuras de los dos políticos detenidos. Uno en cada coche.

El siguiente objetivo de los registros era la sede de Fomento de la Diputación, ubicada en la calle Hermanos Machado, donde al caer el sol continuaba el operativo.