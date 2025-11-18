Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Coche de la UCO para entrar en Diputación.

Coche de la UCO para entrar en Diputación. A. A.

Registros desde la 7 de la mañana en la Diputación de Almería y en domicilios particulares

Pasadas las 12.30 horas de este martes, tres vehículos con agentes judiciales y de la UCO han entrado en el Palacio Provincial

Alicia Amate

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

Los registros de la UCO han comenzado a primera hora de la mañana de este martes, alrededor de las 7 horas, en la sede de ... la Diputación Provincial de Almería, en el Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo de Almería capital.

