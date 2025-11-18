Registros desde la 7 de la mañana en la Diputación de Almería y en domicilios particulares
Pasadas las 12.30 horas de este martes, tres vehículos con agentes judiciales y de la UCO han entrado en el Palacio Provincial
Alicia Amate
Almería
Martes, 18 de noviembre 2025, 13:39
Los registros de la UCO han comenzado a primera hora de la mañana de este martes, alrededor de las 7 horas, en la sede de ... la Diputación Provincial de Almería, en el Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo de Almería capital.
También los ha habido en los domicilios particulares de los detenidos, el presidente de la institución supramunicipal, Javier Aureliano García, y el vicepresidente Fernando Giménez, además del Ayuntamiento de Fines.
Pasadas las 12.30 horas de este martes, tres vehículos con agentes judiciales y de la UCO han entrado en el Palacio Provincial. Según fuentes cercanas al caso, alguna de estas personas han estado también presentes en el dispositivo desplegado en el domicilio del presidente de la Diputación.
