Registrados 15 terremotos de baja intensidad en apenas tres horas desde el gran terremoto de las siete

A. Maldonado Almería Lunes, 14 de julio 2025, 10:36 Comenta Compartir

El gran terremoto de magnitud 5,4 en la escala Richter registrado esta mañana, a las 7.12 de la mañana, con epicentro en aguas del Mediterráneo frente a la costa de Almería ha dado lugar ya a 15 réplicas de menor intensidad en la zona hasta las 10-15 horas de la mañana. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha anotado nuevos movimientos en la zona con magnitudes de entre 3,4 y 1,8 aunque a mayor profundidad en todos los casos salvo uno, lo que ha hecho que apenas fueran percibidos por la población. El primero de los seísmos, según la lectura corregida del IGN, se ha dado a una profundidad de tres kilómetros y se ha detectado hasta en 120 municipios de ocho provincias españolas, entre las cuales no solo Almería, sino también Alicante, Albacete, Murcia o Melilla.

El primero de los terremotos con epicentro a unos 32 kilómetros de Cabo de Gata, se produjo a las 7,13 horas. Se ha dejado sentir, según los datos del IGN, en los 103 municipios de Almería, en más de la mitad con una intensidad relevante, así como en 21 de Granada, nueve Jaén y cinco de Málaga. También se ha notado en el Levante, con 27 municipios en Murcia y siete en Alicante, así como en Albacete (4), Ciudad Real, Madrid y Melilla.

El seísmo ha alcanzado una mayor intensidad en municipios cercanos a la costa de Almería, donde se ubica el Aeropuerto de la ciudad en que, tal y como avanzaba IDEAL esta mañana, se ha producido el desprendimiento de parte del techo de la cafetería momentos después del primero de los terremotos, cuando esta parte de la instalación ya había sido desalojada por precaución. El seísmo no ha afectado a la operativa del aeropuerto, que ha funcionado con normalidad. La zona en la que se han producido los desperfectos ha quedado delimitada para impedir el paso a transeúntes.

Desde el 112 Andalucía han informado que han sido más de 30 las llamadas a causa del terremoto, sobre todo desde Almería -capital, Roquetas de Mar, Níjar, Vera, Gádor, Vícar, El Ejido, Turre, Garrucha y Mojácar-, aunque también se han recibido avisos de particulares que había sentido el seísmo desde Jaén, Málaga y Granada capital. En ninguna de estas llamadas de ellas se han reportado daños personales ni materiales.

Gran alerta enter la población

El terremoto de magnitud 5,5 en el Mediterráneo ha suscitado una gran alerta entre la población, con decenas de reacciones en redes sociales. El seísmo, con epicentro a unos treinta kilómetros de Níjar se ha notado con intensidad en Almería, Granada y Málaga, entre otras provincias andaluzas. El servicio de Emergencias ha recibido más de una treintena de llamadas desde primera hora de la mañana del lunes.

Al margen de las llamadas a Emergencias, los ciudadanos también han querido dejar constancia de que han sentido el seísmo en redes sociales. Muchos de ellos coinciden en que les ha llegado al móvil una alerta de Google por el terremoto.

El terremoto de 5,5 en la escala Richter que se ha sentido hoy en Almería y también en otras seis provincias vecinas (Málaga, Granada, Jaén, Murcia, Albacete o Alicante, además de Melilla) ha elevado la preocupación de la ciudadanía ante episodios sísmicos que pueden repetirse. No en vano, en el último enjambre sísmico previo a la pandemia, en 2018, en Granada hubo decenas de ellos concatenados en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que invita a pensar que pudiera haber réplicas de más o menos magnitud en las próximas horas.

Ante esta situación, el servicio público 112 Andalucía, de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, ofrece una serie de consejos que ayudarían a prevenir y a mantenerse a salvo antes, durante y después de un terremoto.

Por ejemplo, para antes de un seísmo los servicios de emergencias aconsejan tener preparado un botiquín de primeros auxilios en el que se incluyan linternas, radio a pilas y batería. Hay que tener este pequeño utensilio en un lugar conocido por todos. Además, es bueno tener claro dónde están y cómo desconectar las llaves de agua, gas y electricidad del domicilio. Para evitar que los muebles se venzan, es recomendable no tener objetos pesados en las estanterías. Y por último es bueno prever un plan de actuación en caso de emergencia para asegurar el reagrupamiento de la familia después de un terremoto.

«Mantén la calma». Es el primer consejo que ofrece el servicio de emergencias para afrontar el momento del seísmo. La calma es básica y necesaria para hacer frente a las consecuencias del movimiento del terreno. Porque de otra manera pueden tomarse decisiones equivocadas. «Si estás dentro de un edificio quédate dentro, si estás fuera, permanece fuera. El entrar y salir de edificios puede causar accidentes», prevén desde la agencia de emergencias. Además, dentro de un edificio hay que buscar estructuras fuertes bajo las que situarse para protegerse. Algunos ejemplos: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón.

De otra parte, se aconseja no usar el ascensor para la evacuación, sino la escalera. «En todo caso no huyas precipitadamente hacia la salida», indican. Y ya fuera del edificio, lo mejor es alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales, pretiles, etc. Y no usar ningún tipo de llama (cerillas, velas) durante o inmediatamente después de un temblor, porque el movimiento podría haber abierto grietas en las conducciones de gas, por ejemplo. «No te acerques, ni entres en los edificios para evitar caídas de objetos peligrosos», aconsejan. Y lo mejor es acudir hacia lugares abiertos, sin correr y con atención al tráfico. Por último, si se está en el interior de un coche cuando ocurre el temblor, lo mejor es pararlo donde lo permita el tráfico y permanecer dentro del vehículo.

Ya para después del terremoto, la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía aconseja mantener la calma y cortar con cualquier situación de pánico, bulo, rumor o información exagerada. «Comprueba que no estás herido, examina a los que están a tu alrededor y no olvides que los heridos graves no deben moverse, a no ser que tengas conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente», subrayan los servicios públicos de emergencias andaluces.

Una vez todo asegurado, es necesario comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad. Inicialmente, hay que hacerlo de forma visual y por el olor, pero sin ponerlas a funcionar porque hacerlo podría tener consecuencias negativas. Además, después de una sacudida violenta es necesario salir ordenadamente y paulatinamente del edificio que se ocupe. «No uses el teléfono a menos que sea para situaciones de urgencia», aconsejan, de modo que las redes de comunicaciones queden preferentemente libres para los servicios de emergencia y las personas con necesidades extremas.