Los Refugios de la Guerra Civil pasan por quirófano

Los míticos Refugios de la Guerra Civil siguen de obras, cerrados al público y sin conocerse aún la fecha de su reapertura. Así continúan desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron los trabajos de consolidación de este enclave de la capital. A pesar de la previsión de abrirlos durante julio, el estudio de microbiota, realizado por la empresa 'Tesela, Materiales Innovación y Patrimonio', arrebató la esperanza de los almerienses y de la decena de miles de turistas que suelen visitarlos en temporada estival.

El mismo informe desaconsejó la apertura del espacio debido al «avanzado» grado de deterioro de estos. La solicitud del Área de Promoción de la Ciudad consideró entonces oportuno garantizar la conservación hasta que se asegurase la estabilidad de los revestimientos. La solidez no ha llegado y permanecen clausurados por ello.Según el mismo estudio, el estado del espacio ponía en «grave» peligro la conservación de algunos de los más valiosos grafitis de la época de la Guerra Civil, presentes aún en las paredes.

Trabajos a «buen ritmo»

Los trabajos de mantenimiento y adecuación que se llevan a cabo prosiguen a «buen» ritmo, según avanza el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca. El tiempo de cierre obligado sirve para continuar con la reforma, que parece no tener fin en el casco histórico de Almería. Entre las actuaciones generadas, se encuentra la limpieza integral de las galerías y accesos para garantizar la correcta conservación del conjunto y mejorar la presentación una vez reanude su actividad.

Además, se obra en la consolidación y estructural de los elementos arquitectónicos subterráneos, así como en la reparación de humedades y desperfectos en los revestimientos interiores. Por su parte, la reparación de patologías detectadas es otro de los pilares presentes en las labores de conservación y mantenimiento de los Refugios. En esta última reconstrucción se incluyen mejoras ante las filtraciones de agua, el deterioro en paredes y bóvedas y la oxidación de los pasamanos.

Galería principalde los Refugios de la Guerra Civil de Almería y diferentes labores que se realizan en ella.

La señalética de los Refugios es otra de las actuaciones que se trabajan en estos días para garantizar el buen acceso del público. Todo ello, destinado a una mejor accesibilidad en los recorridos. Junto a ellos, se ha incorporado un sistema doble de pasamanos, que respeta la estética original del espacio. También se ha cometido la renovación museográfica con nuevas audioguías y signoguías accesibles. Asimismo, se ha propiciado la creación de sistemas de extinción, paneles explicativos, recursos audiovisuales y contenidos de realidad aumentada para una visita autónoma más «inmersiva». La inversión total que se ha destinado a estas mejoras asciende a la cantidad de 114.000 euros destinados a la conservación y la puesta en valor del patrimonio histórico. Y es que, el espacio en cuestión atesora casi un siglo de vida y ya forma parte fundamental del legado en Almería

Críticas por el cierre

Los vituperios entre el equipo de gobierno y la oposición no cesan debido a la no apertura de los Refugios de la Guerra Civil. En este sentido, el concejal Joaquín Pérez de la Blanca lamenta las recientes críticas del PSOE por el cierre de este espacio museístico, que tachan de «golpe» para la imagen y economía de la ciudad y, especialmente, del casco histórico en plena temporada estival. De la Blanca enjuicia que el grupo socialista abogue por la «falta» de mantenimiento de los museos de la provincia mientras «critican» el cierre de estos en un momento en el que se trabaja en aras de «mejorarlos» para la futura reapertura de estos, que aún se desconoce.

«Gestión negligente»

Por su parte, la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Fátima Herrera, condena que la situación no parte de la «casualidad» y dictamina que es «falta» de previsión y una gestión «negligente» por parte de los populares. El edil De la Blanca recuerda que los trabajos conllevan un tiempo que responde a la «mejora» de la seguridad. Además, garantiza que la reforma está «prácticamente concluida», pero que el tiempo extra corresponde al citado informe de 'Tesela', que advierte del peligro de conservación de la totalidad de los Refugios.

Pese a ello, el concejal de Promoción de la Ciudad advierte que, sin el estudio de viabilidad realizado, los Refugios permanecerían cerrados igualmente debido a las obras de Paseo Almería, las cuales «impiden» la reapertura al no tener ventilación tras la retirada de las turbinas con motivo de estas.

Herrera condena que el mantenimiento no se realizara en «temporada baja» mientras lamenta que el cierre de los Refugios perjudique a los negocios del Paseo y las empresas del entorno. Asimismo, pide «responsabilidad» antes las «torpezas» del equipo de gobierno y una gestión que «anticipe» problemas ante la planificación turística en el conjunto de la provincia. En concreto, el conjunto es uno de los principales potenciales de la ciudad a nivel turístico y cultural durante todo el año. Más aún en verano, cuando la temporada alta atrae a un mayor número de turistaas y curiosos que demandan ver el monumento.

El enclave data entre octubre de 1936 y la primavera de 1938 y consta de una amplia red de galerías subterráneas de unos 4,5 kilómetros que servían de refugio ante los bombardeos. Hay que destacar que estos refugios son unos de los más importantes y mejor conservados de Europa.

Realidad Virtual

Los Refugios de la Guerra Civil, al fin de la reconstrucción, presentarán una dinámica nueva hasta el momento. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería aprobó el suministro de tres dispositivos de realidad virtual para su uso en el espacio museístico. De esta forma, se impulsará una innovadora experiencia «inmersiva» con un importe, ahora de licitación, de 30.854,92 euros.

La nueva recreación en el espacio permitirá al visitante vivir

las fases de las amenazas aéreas acaecidas durante la guerra. De tal forma, la alerta, la carrera hacia los refugios, la llegada de los aviones, las medidas de defensa pasiva y los bombardeos son los ciclos que posibilitan los dispositivos de realidad virtual, según explicó la portavoz municipal, Sacramento Sánchez.

Por último, dentro del proyecto de musealización del enclave, se ha recibido ya el «show sonoro», que permitirá las escuchas de bombardeos como los de la época. Esta recreación ha sido adaptada a las condiciones acústicas que soporta la galería para evitar futuros inconvenientes.