La reforma del Paseo de Almería toma impulso por Navidad y comienza a lucir nuevos árboles

. La remodelación del Paseo de Almería encara las últimas semanas del plazo inicialmente previsto –de 12 meses– para su ejecución, que finaliza el 14 ... de enero y, a la vista de cualquier ciudadano es evidente que aún resta un buen trecho por finalizar. Aún así, el Ayuntamiento de Almería está decidido a que, al menos, el tramo ya pavimentado y la Puerta de Purchena luzcan lo más cerca del diseño final posible para las fiestas navideñas. Para ello, en las jornadas previas al encendido de las luces de Navidad, agendado para la tarde de mañana, el ritmo de trabajo se ha intensificado notablemente.

«Para el viernes» confirmaba ayer a IDEAL ALMERÍA que deben estar los elementos verdes instalados en el área finalizada uno de los operarios, en plena faena de plantado de los nuevos árboles –jacarandas para ser más exactos– que comienzan a llenar los alcorques del flamante (aunque no impoluto) pavimento de piedra natural. Un suelo que, cabe recordar, ha supuesto no pocos quebraderos de cabeza a los responsables de hacer realidad las ideas del transformador proyecto 'Ciudad de plazas' para esta arteria principal del centro de Almería debido a que, en los envíos desde fábrica, resultaron dañados parte de los adoquines, que tuvieron que ser repuestos.

La planificación prevista para la reforma del Paseo estima que se añadirán 92 árboles a los ya existentes por lo que, en total, una vez concluida la actuación deberán ser 322 los distribuidos a lo largo del trazado de 700 metros, aproximadamente, en el que surgirá una segunda línea de arbolado.

No obstante, en este primer avance de la colocación de los elementos naturales, solo se abordará una parte de los mismos dado que aún está a medio reformar, por ser generosos, el tramo final de la histórica vía. Irremediablemente, los almerienses convivirán en las fechas navideñas con las lonas verdes que llevan perimetrando partes del carril central de asfalto (del que ya no queda apenas rastro) desde que se inició la actuación allá por enero de este año.

Según pudo comprobar este diario, en el día de ayer, a 36 horas del encendido navideño, en la Puerta de Purchena se trabajaba a destajo, de manera paralela, en la instalación del pavimento pero también en la de los elementos de Navidad destinados a devolver a este punto del corazón de Almería el espíritu festivo de cada año en estas fechas. Pero esto no es todo.

Entre adoquines y máquinas, también se podía ver en la jornada de ayer en pleno proceso de creación a los responsables de dar un toque de color a la calle levantada. Melchor, Gaspar y Baltasar comenzaban a dibujarse a golpe de spray gracias al saber hacer de Nauni 69 y Danklabara, grafiteros que esta Navidad dejan su sello en el centro deAlmería.

No obstante, la colocación de los elementos verdes no significa que la nueva imagen del Paseo de Almería esté finalizada. Aún queda la segunda parte del trazado por pavimentar y, además, en toda la calle se deberán instalar el resto de los árboles, arbustos y demás plantas, así como bancos, fuentes o papeleras.

Seis semanas restan para todo ello, en base al calendario inicialmente presentado, dividido en tres fases que han resultado imposibles de ejecutar de la forma prevista. El Ayuntamiento deAlmería no concreta nivel de ejecución ni si habrá que ampliar el plazo. En la última actualización sobre el estado de la remodelación en la web especialmente creada para informar de la misma (elpaseopasoapaso.com) únicamente se indican las afecciones al tráfico previstas desde los últimos días de noviembre, cuando se comenzó a trabajar, ya sí, en la totalidad del trazado. En cuanto a lo que ya está finalizado, únicamente se considera en su totalidad el tramo de la primera fase. El resto, está por concluir y, según una inspección ocular básica, no es poco.