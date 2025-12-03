Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Operarios trabajan en la colocación de las nuevas plantas del Paseo de Almería. D. Roth

La reforma del Paseo de Almería toma impulso por Navidad y comienza a lucir nuevos árboles

Jacarandas y hiedra se suman a los tradicionales ficus de esta histórica vía de la capital, que quiere recuperar parte de su brillo para el inminente encendido navideño

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:01

Comenta

. La remodelación del Paseo de Almería encara las últimas semanas del plazo inicialmente previsto –de 12 meses– para su ejecución, que finaliza el 14 ... de enero y, a la vista de cualquier ciudadano es evidente que aún resta un buen trecho por finalizar. Aún así, el Ayuntamiento de Almería está decidido a que, al menos, el tramo ya pavimentado y la Puerta de Purchena luzcan lo más cerca del diseño final posible para las fiestas navideñas. Para ello, en las jornadas previas al encendido de las luces de Navidad, agendado para la tarde de mañana, el ritmo de trabajo se ha intensificado notablemente.

