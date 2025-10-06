La reforma y ampliación del Centro Municipal de Acogida costará por más de 1,3 millones El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el proyecto a la unión temporal de empresas formada por Soluciona Obras y Servicios y Lirola Ingeniería Obras

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado por 1.328.331 euros las obras de mejora y ampliación del Centro Municipal de Acogida con los que se va a remozar el cuerpo del edificio, se va a ampliar la cocina, se van a renovar las instalaciones de corta estancia y se van a integrar sistemas de generación de energía solar.

Será la UTE Soluciona Obras y Servicios - Lirola Ingeniería y Obras la encargada de realizar los trabajos con base en el proyecto redactado por el estudio Ordaz a través de cuatro actuaciones puntuales en zonas diferentes del conjunto edificado, según recoge el proyecto consultado por Europa Press.

La reforma del Centro Municipal de Acogida consiste, fundamentalmente, en sanear el cuerpo del edificio para atender las necesidades de las personas residentes y atendidas en los diferentes servicios y programas orientados al fomento de la autonomía y desinstitucionalización de las personas sin hogar, así como su manutención, alojamiento e higiene.

Los trabajos a realizar en cinco meses, una vez que comience la actuación, incluyen obras de reparación y mejora de cocinas, cuartos húmedos, carpinterías, revestimientos y pinturas, sustitución de instalaciones, instalación de nuevas placas fotovoltaicas y reforma integral con ampliación de cocina industrial existente y reparación de cubierta.

Una de las actuaciones se desarrollará en el módulo de corta estancia, que será completamente renovado y se someterá a obras de impermeabilización en los baños, con mejoras en la iluminación así como con la sustitución de pintura y carpinterías.

También se prevé una reforma integral de la cocina con una ampliación de sus almacenes y un nuevo cuarto de basuras, mientras que en el módulo destina a familias se prevé un nuevo acerado perimetral y un acceso a la terraza acondicionada como parque de juegos infantil, entre otras actuaciones.

La obra también incluye la reparación de la cubierta del centro, que tendrá una nueva impermeabilización y acabado. Asimismo, se incorporarán placas fotovoltaicas para optimizar el consumo energético del centro.

El proyecto se financia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vía subvención de 1,2 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía y una aportación municipal de 260.330,58 euros.

El acceso principal al Centro Municipal de Acogida, con una superficie construida de 3.318 metros cuadrados sobre una parcela de 10.040 metros cuadrados, se realiza desde Carrera del Doctora.

El edificio principal se desarrolla en dos plantas, con acceso a la planta primera desde una escalera y un ascensor, en planta baja está ubicado el módulo de corta estancia (diez habitaciones con baño incorporado), los servicios comunes, sala polivalente, comedor o cocina, entre otras. En planta primera se sitúa el módulo de larga estancia (seis habitaciones con baño incorporado).

El edificio situado en la zona Oeste de la parcela es una ampliación, que se hizo del centro en el año 2011, y se desarrolla en dos plantas. Su diseño, en forma de L, cuenta en la planta baja con vestíbulo de acceso que conecta con la zona de administración, módulo de psicólogos y sala blanca, con un acceso independiente se dispone un módulo de baja exigencia en el ala sur.

Hay otro acceso lateral situada al Este, hay un salón-vestíbulo con una cocina-comedor, desde el mismo, se accede por un pasillo a tres habitaciones con baño incorporado. A la planta primera se llega desde la escalera situada en el salón vestíbulo de planta baja, está planta alberga el módulo de familias, compuesto por tres módulos de dos habitaciones cada uno y baño completo.