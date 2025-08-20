Recta final de agosto con festejos en estas localidades de la comarca del Almanzora Lúcar, Oria, Laroya y Bacares ultiman sus citas con encierros, música, deporte y tradiciones históricas

La Comarca del Almanzora se prepara para despedir agosto con una agenda cargada de actividades populares, culturales y deportivas que animarán a vecinos y visitantes en diferentes municipios. Encierros, música, carreras de montaña y recreaciones históricas pondrán el broche al mes de las vacaciones por antonomasia en esta parte del interior de Almería.

Encierro de San Sebastín en Lúcar

El 19 de agosto, Lúcar ha celebrado su tradicional Encierro de San Sebastín, una cita que ha mezclado la devoción popular con la fiesta en la calle. La jornada ha comenzado a las 18:50 horas con la concentración de corredores en la plaza, seguida de los tres cánticos al patrón (18:55, 18:57 y 18:59 horas). A las 19:00 horas ha tenido lugar el esperado chupinazo que ha dado inicio al encierro de falsos toros desde la plaza hasta la pista. La fiesta ha continuado con una guerra de polvos de colores y música, en la que se anima a acudir vestidos de blanco y rojo y con gafas protectoras.

XVIII Festival Chumbera Rock

En la madrugada del 21 de agosto, el municipio volverá a ser protagonista con el XVIII Festival Chumbera Rock, que se celebrará en el paraje de La Santa a partir de las 00.00 horas. Un evento que reúne a grupos y aficionados al rock de toda la provincia en un ambiente festivo y alternativo. Qué mejor aliciente que la música para celebrar esta época del año caracterizada por fiestas en gran cantidad de localidades de la provincia de Almería.

IV Carrera Olias Salvaje en Oria

El 23 de agosto, la cita deportiva llegará de la mano de la IV Carrera Olias Salvaje, en la pedanía de Los Cerricos (Oria). La quedada deportiva arrancará a las 9.00 horas e incluirá tanto la modalidad de carrera por montaña vertical como la opción de senderismo, convirtiéndose en un atractivo para los amantes del deporte al aire libre y la naturaleza.

Moros y Cristianos en Laroya

Para cerrar el mes, Laroya volverá a revivir una de sus tradiciones más singulares: las fiestas de Moros y Cristianos, que tendrán lugar los días 29 y 30 de agosto. Con recreaciones históricas, desfiles y representaciones teatrales, los vecinos se vuelcan en esta celebración que combina devoción, historia y espectáculo popular.

Tercera edición del Remember Fest en Bacares

El 30 de agosto, a partir de las 16:00 horas, Bacares acogerá la tercera edición del Remember Fest, un evento dedicado a la música Remember y al vinilo. La jornada contará con la actuación de DJ Roy & Friends y otros artistas del género, entre los que se encuentran Fran Bonilla, Sergio Antequera, Banila Banna, DJ Justo & Juanlu, Javi Egea, así como DJ CSM, que harán vibrar a los asistentes con sus sesiones y mezclas.

Segunda ruta de bicicleta BTT

Además, ya en septiembre, más concretamente el día 7, se llevará a cabo la segunda ruta BTT (Bicicleta Todo Terreno) entre Higueral y Tíjola. Será una media maratón de 48 km y 1.150 metros de desnivel, puntuable para el circuito provincial XCM.

