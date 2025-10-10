«Este reconocimiento que hoy recibimos es un empujón para poder continuar nuestro camino»

Inés Clavero Roquetas de Mar Viernes, 10 de octubre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Lo destacó el presentador y conductor de la gala, el periodista Davisd Baños en los prolegómenos del acto de entrega delPremio IDEAL a la Trayectoria. Aspapros, la entidad galardonada, cumple este año el 60 aniversario de su fundación, seis décadas de vida en la prestación de ayuda a quienes más lo necesitan «su legado -destacóBaños- es humano, profundo, es transformador».

La entrega del premio corrió a cargodel director de IDEAL, Quico Chirino y lo recibió la vicepresidenta de Aspapros, Rosa Moreno Hernández quien intervino para «agradecer que el diario IDEAL se haya acordado de nosotros, en este año que cumplimos nuestro 60 aniversario, atendiendo a personas con discapacidad intelectual y su familia, y luchando por una inclusión plena en nuestra sociedad».

Para la vicepresidenta de la asociación, «en esta misión, los medios de comunicación como el que nos ha concedido este galardón, son un apoyo fundamental para llegar a muchísima gente, haciéndose eco de nuestras actividades y con ello visualizarnos ante la sociedad para ser uno más».

Hernández valoró la distinción «porque este reconocimiento es un empujón para continuar nuestro camino.Vaya por y para ellos. Muchas gracias». La Asociación de padres, madres y protectores de personas con Discapacidad Intelectual en Almería, creada en 1965, es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la de contribuir desde un compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su familia, pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho, en una sociedad justa y solidaria.

Modelo de servicios

La entidad establece su modelo de servicios y apoyos a las personas en torno a unos valores, y con la responsabilidad de todos los que forman parte de ella de promoverlos y respetarlos. Estos valores se basan en la creencia firme en las personas con discapacidad intelectual como miembros de pleno derecho de la sociedad, afirmando que la dignidad y la libertad, el respeto a la individualidad y a las necesidades de cada persona con discapacidad intelectual son imprescindibles para su desarrollo personal y social. Valores como la solidaridad, la justicia, la calidad, la universalidad y la orientación al cliente son los pilares fundamentales en las que se asienta la gestión de sus recursos.

Desde Aspapros asumen que con los apoyos adecuados las destrezas de la persona con discapacidad intelectual mejora, por ello promovemos una cultura fundamentada en las capacidades y no en las limitaciones, ya que estas son solo una parte de la globalidad del individuo. Ofrecemos servicios y apoyos centrados en cada una de las personas con discapacidad intelectual que atendemos para favorecer al máximo el desarrollo de sus capacidades individuales.

Aspapros es miembro de Plena Inclusión (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) desde el año 1980, declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros en 1982 y registrada en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía con el nº 10, en el año 1990.

Misión

Contribuir desde un compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria, es la misión fundamental de esta asociación que cumple 60 años en Almería y que es conocoda por su alto valor social.