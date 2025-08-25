El Recinto Ferial amplía el horario libre de ruido y con luces fijas hasta las 22:00 horas La medida estará en vigor hasta el miércoles, día en el que volverá al horario habitual y se suma el acceso preferente a las atracciones para personas con diversidad funcional

Marcos Tárraga Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 19:54

La normativa sobre el ruido en la Feria de Almería cambiará hasta el próximo miércoles día 27. Si bien la medida anterior permitía el desarrollo de esta sin ruido y con luces fijas en las atracciones hasta las 20:00 horas, el horario sufre ahora una modificación. El nuevo programa permitirá una ampliación desde las 19:00 horas hasta las 22:00 horas. La medida se explica por al mayor tránsito de menores ya que hoy se celebra la Batalla de Flores y, el miércoles, el Día del Niño.

Por una parte, se conseguirá la discriminación positiva para personas con hipersensibilidad auditiva y visual. Además, se facilitará el acceso a las atracciones a quienes tengan trastorno en el espectro autista (TEA) para evitar esperas. También mañana martes, la Caseta Municipal acogerá una merienda con animación infantil a partir de las 18:00 horas denominada 'La Feria a tu ritmo' que se dirige para personas con diversidad funcional .

Por otr parte, la Fundación 'Music For All' ha aportado dos códigos Navilens, para ayudar a las personas con discapacidad visual. Uno de ellos tiene el contenido del programa y otro se puede usar para transcribir la portada del Recinto Ferial. Asimismo, el Cooltural Fest recibió el pasado viernes la certificación del sello de accesibilidad que otorga la Fundación 'Music For All', ya que ha implantado medio centenar de medidas. Una última novedad es la presencia en Alfaralmería de una jaima denominada 'Cerámica con talento', con exposición y venta de cerámica realizada por personas de este colectivo.