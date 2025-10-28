'Rebautizan' la calle Poeta Villaespesa como el Paseo de la Fama Concha Robles

Un gesto inesperado ha llamado la atención de vecinos y visitantes del centro de Almería. Debajo del letrero oficial de la calle Poeta Villaespesa, alguien ... ha colocado un cartel que rebautiza la vía con el nombre de 'Paseo de la Fama Concha Robles'. Todo indica que el autor o autores conocen bien la historia de Almería y más concretamente la de la mujer cuyo nombre aparece en ese letrero. Y es que parece que se trata de un homenaje a Concepción del Pilar Robles Pérez, conocida como Concha Robles, actriz almeriense nacida en 1887 y asesinada trágicamente en 1922 por su marido en el Teatro Cervantes.

Nieta de un fundador de la banda de música municipal, creció en el ambiente teatral gracias a su padre, tramoyista del teatro-circo Variedades. Tras formarse en Madrid y consolidarse como primera actriz de reparto en importantes compañías, regresó a Almería en 1922 para protagonizar la obra Santa Isabel de Ceres.

Casada con un militar celoso y posesivo

Fue entonces cuando su esposo, un militar celoso y posesivo, con el que llevaba una relación turbulenta e intermitente, cometió el fatídico asesinato que también costó la vida a un joven aprendiz del teatro.

La tragedia conmocionó a la ciudad y su entierro se convirtió en una multitudinaria manifestación de duelo. Su legado artístico y su historia personal siguen siendo recordados, como acaba de quedar bien patente con este sorprendente acto para renombrar una de las calles más conocidas y céntricas de la ciudad. Ahora alguien ha querido que su nombre también forme parte del Paseo de la Fama, en un bello gesto que parece querer abanderar tanto a los amantes del teatro y también a las víctimas de violencia de género.

El Paseo de la Fama de Almería, inaugurado en 2012 frente al Teatro Cervantes, rinde homenaje a actores, directores y productores que han contribuido al legado cinematográfico de la provincia. Desde su primera estrella dedicada al actor gallego Eduardo Fajardo, que estrechó fuertes lazos de cariño, solidaridad y amistad con Almería, hasta nombres internacionales como Sofía Loren, Max von Sydow, Arnold Schwarzenegger o Catherine Deneuve, y españoles como Karra Elejalde, Antonio de la Torre o Nathalie Poza, el paseo se ha convertido ya en un verdadero referente cultural y punto de paso obligado para los cinéfilos. También hay directores y productores de renombre, como Ridley Scott, Brian De Palma o Álex de la Iglesia.

A pesar de la extensa lista de ilustres, también algunas ausencias llaman la atención. Christian Bale declinó dejar su huella en 2014 durante el rodaje de Exodus, Clint Eastwood nunca ha podido acudir, y Harrison Ford, protagonista de Indiana Jones: La última cruzada, aún no tiene su estrella pese a rodar en Almería. Quizás, algún día, estas leyendas se sumen oficialmente al paseo, aunque cada año que pasa parece más improbable.

Con la aparición de este cartel no oficial, Concha Robles se suma al homenaje al talento almeriense y al cine que ha pasado por la provincia. Aunque no sea una estrella oficial, su figura, su trayectoria y su penoso final merecen pasar a la historia como símbolo de coraje, talento y lucha por la dignidad de las mujeres, más aún por su trágico desenlace víctima de violencia de género.