Cartel no oficial de Paseo de la Fama Concha Robles bajo el oficial de Poeta Villaespesa.

'Rebautizan' la calle Poeta Villaespesa como el Paseo de la Fama Concha Robles

Un cartel no oficial rinde homenaje a la actriz almeriense asesinada por su marido en el Teatro Cervantes

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:05

Un gesto inesperado ha llamado la atención de vecinos y visitantes del centro de Almería. Debajo del letrero oficial de la calle Poeta Villaespesa, alguien ... ha colocado un cartel que rebautiza la vía con el nombre de 'Paseo de la Fama Concha Robles'. Todo indica que el autor o autores conocen bien la historia de Almería y más concretamente la de la mujer cuyo nombre aparece en ese letrero. Y es que parece que se trata de un homenaje a Concepción del Pilar Robles Pérez, conocida como Concha Robles, actriz almeriense nacida en 1887 y asesinada trágicamente en 1922 por su marido en el Teatro Cervantes.

