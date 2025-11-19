Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Le rebajan a la mitad la indemnización impuesta por la agresión sexual a su ahijada

La Sala estima parcialmente el recurso de apelación impulsado por la defensa del condenado y reduce a 10.000 euros el pago

E. P.

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:48

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado a la mitad la indemnización impuesta a un hombre que fue condenado a ocho años ... de cárcel por agredir sexualmente a su ahijada de 13 años al considerar que la cantidad de 20.000 euros fijada inicialmente es «excesiva» en relación a las secuelas que sufre la víctima.

