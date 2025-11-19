Le rebajan a la mitad la indemnización impuesta por la agresión sexual a su ahijada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado a la mitad la indemnización impuesta a un hombre que fue condenado a ocho años ... de cárcel por agredir sexualmente a su ahijada de 13 años al considerar que la cantidad de 20.000 euros fijada inicialmente es «excesiva» en relación a las secuelas que sufre la víctima.

La Sala estima parcialmente el recurso de apelación impulsado por la defensa del condenado en lo que respecta al pago de la indemnización a favor de la menor para «reparar mínimamente el daño causado», por lo que rebaja hasta los 10.000 euros dicha cuantía.

Para ello, tiene en cuenta el informe pericial psicológico practicado a la menor de edad, cuya sintomatología depresiva «no parece estar asociada a los hechos objeto de enjuiciamiento», sino a un conflicto familiar.

«Ánimo libidinoso»

El fallo de origen daba por probado que el acusado se dirigió hacia la menor «guiado por un ánimo libidinoso» y «prevaliéndose de la proximidad familiar» que le unía a ella, dado que era pareja de su prima además de su padrino.

Así, aprovechó la estancia de la menor en su propio domicilio durante el verano de 2019 para, en la noche del 31 de agosto, mantener relaciones sexuales con ella cuando estaban a solas.

Además de la pena privativa de libertad, también le imponen la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la niña, a su domicilio, colegio y lugar donde se halle, por el plazo de 14 años, y de comunicarse con ésta por cualquier medio, por el mismo tiempo.