Realizan los últimos trabajos en el Recinto Ferial en los días previos al inicio de la Feria de Almería La alcaldesa supervisa los preparativos en los días previos a la jornada inaugural, que llevará el pregón al encendido de la portada

R. I. Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 10:25 Comenta Compartir

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por los concejales de Cultura, Diego Cruz, y de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, visitó este martes el Recinto Ferial de la Vega de Acá para supervisar los últimos preparativos de cara al inicio de la Feria y Fiestas en Honor de la Virgen del Mar, que comenzarán este viernes con el tradicional pregón, a cargo de Vicente Martínez (Almería Postureo) y encendido de la portada.

Durante el recorrido, según indicaron desde el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa destacó la diversidad y riqueza de la oferta festiva, que este año vuelve a contar con casetas tradicionales, entre ellas la Caseta Municipal, epicentro de numerosos eventos organizados por el Ayuntamiento, y más de una decena de casetas juveniles, integradas en un entorno que combina atracciones, puestos gastronómicos y espacios de ocio para todas las edades.

Además, comprobó la disposición de los escenarios que acogerán el Cooltural Fest, así como la organización de los servicios municipales de limpieza, contenerización y seguridad, fundamentales para garantizar el buen desarrollo de la Feria.

El Consistorio recordó, a raíz de esta visita, que, como novedad, este año, el Pregón se traslada al propio Recinto Ferial, reforzando su papel como centro neurálgico de las fiestas de la ciudad. La alcaldesa quiso agradecer públicamente el esfuerzo de todo el personal municipal, empresas colaboradoras y trabajadores implicados en el diseño y montaje de la Feria, que permitirá a los almerienses disfrutar de unas fiestas inolvidables en honor a su Patrona, la Virgen del Mar.

El Consistorio explicó en el mismo comunicado que este año el Recinto Ferial contará cinco casetas tradicionales, 11 casetas juveniles, 21 atracciones para adultos, 12 atracciones de espectáculos, 31 atracciones infantiles, 34 puestos de restauración, 40 puestos de habilidad, 36 puestos de repostería, un puesto tradicional y 14 puestos de venta ambulante.

La Feria del Mediodía en el centro de la ciudad se disfrutará además con la ubicación finalmente de siete ambigús: plaza Flores, (Nuevo Torreluz), Mirador de la Rambla (La Clásica, El Estribo Eventos y La Barra de Burana), plaza Tomatito (Ambigú Cena & Soledad), plaza Virgen del Mar (La Marimorena) y plaza Pablo Cazard (Kuver Producciones).