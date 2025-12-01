Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

La realidad virtual, una aliada contra el ictus

Un trabajo de rehabilitación post-ictus, de la doctora Martínez Sánchez, recibe la máxima distinción científica del congreso

B. A.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:14

La Unidad de Neurología del Hospital Universitario Torrecárdenas ha regresado de Sevilla con una destacada presencia tras su participación en los dos eventos más importantes ... del año para la especialidad como son la LXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y el XXXII Congreso Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

