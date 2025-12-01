La realidad virtual, una aliada contra el ictus

La Unidad de Neurología del Hospital Universitario Torrecárdenas ha regresado de Sevilla con una destacada presencia tras su participación en los dos eventos más importantes ... del año para la especialidad como son la LXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y el XXXII Congreso Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE).

Ambos encuentros, celebrados la semana pasada, son la referencia nacional e internacional donde se exponen los últimos avances, actualizaciones científicas e innovaciones tecnológicas en el campo de las enfermedades neurológicas.

El servicio de Neurología del hospital almeriense ha demostrado su labor investigadora presentando un total de 16 comunicaciones científicas. Estos trabajos, fruto de la colaboración entre facultativos especialistas y médicos residentes, abarcan las principales áreas de impacto de la neurología actual como neuromuscular, cefaleas, ictus, epilepsia, trastornos del movimiento y deterioro cognitivo. Entre los facultativos que han liderado estas investigaciones destacan los doctores Arjona Padillo, Martínez Sánchez, Rodríguez Camacho, Quiroga Subirana y Vélez Gómez, entre otros miembros del equipo.

Premio a la innovación

El momento más destacado para la delegación almeriense fue la selección de uno de sus trabajos como 'Comunicación Estelar'. Se trata de una distinción exclusiva que la SEN otorga únicamente a aquellos estudios que considera de «alto interés e impacto» dentro de su programa científico.

El trabajo que ha obtenido este reconocimiento, titulado 'Realidad virtual aplicada a la rehabilitación post-ictus: diseño y validación de un software específico', ha sido liderado por la doctora Patricia Martínez Sánchez. Este reconocimiento pone en valor la apuesta del Hospital Universitario Torrecárdenas por incorporar tecnologías de vanguardia para mejorar la recuperación y calidad de vida de los pacientes que han sufrido un ictus. Se trata de un estudio multicéntrico, que ha contado con distintos centros colaboradores además del Hospital Universitario Torrecárdenas, como el hospital de San Cecilio y Virgen de las Nieves, ambos de Granada, y las universidades de Almería y Granada.

Además de la presentación de estudios, la experiencia de los profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas ha sido reclamada para la formación de otros especialistas. Los doctores Vélez Gómez, Martínez Sánchez, Amaya Pascasio, Fernández Pérez y Arriola Infante han participado activamente como moderadores de mesas de debate y docentes en diversos talleres formativos.

Éxito de la Enfermería Neurológica

Paralelamente, en el XXXII Congreso de la SEDENE, el equipo de Enfermería de la Unidad de Neurología ha mostrado su trabajo de excelencia en los cuidados. Los profesionales de enfermería no solo han tenido una presencia destacada, sino que han presentado trabajos originales que han obtenido reconocimientos por su calidad científica y su aportación al manejo del paciente neurológico.

El enfermero Joaquín García Gálvez, supervisor de Neurología del hospital impartió el 'Taller de Neurovascular para Enfermeras de Neurología' y presentó resultados de Proyecto de investigación realizado en el Hospital Universitario Torrecárdenas y premiado en Sedene 2024 con el segundo premio al mejor proyecto de Investigación.

Desde la Unidad de Neurología han destacado que «estos resultados refuerzan nuestro compromiso con la excelencia, la investigación clínica y la formación continua, pilares fundamentales para ofrecer la mejor atención posible a los pacientes de la provincia de Almería».